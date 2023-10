Er vokset fra sine fritidsjobs: Aalborg-knægt har taget store skridt

Indtil denne sæson jonglerede Marinus Munk både med et job i et byggemarked og havde vikartimer som lærer, mens han spillede for Aalborg Håndbold. Nu er den 20-årige bagspiller dog gået all-in på sporten, og det kan tydeligt ses på præstationerne.

Onsdag aften fik han masser af spilletid og kvitterede med fem scoringer og en assist i aalborgensernes hjemmesejr på 35-31 over KIF Kolding i Herreligaen. Efterfølgende svarede de godt 5000 fans igen ved at kåre Marinus Munk til kampens spiller.

- Noget af det, vi dagligt ser til træning, begynder mere og mere at blive overført til kampene, roser Aalborg Håndbolds assistenttræner, Simon Dahl.

- Jeg følte mig også fint tilpas i kampen mod Kolding, og det er fedt, at jeg får tilliden fra trænerne, svarer Marinus Munk, der kalder flere af sine scoringer for "den nemme slags".

Marinus Munk scorede et flot kontramål mod Kolding og lavede også en fremragende assist til en scoring fra Buster Juul. Foto: Lars Pauli

- Jeg fik ofte muligheden i andenfasen, fordi Kolding tit ikke nåede helt på plads med deres defensiv. De åbninger sørgede jeg for at slå til på, forklarer stortalentet, der i øjeblikket får ekstra spilletid i fraværet af skulderskadede Lukas Nilsson.

- Indtil videre har jeg fået flere minutter, end jeg havde forventet forud for denne sæson, men jeg synes da også, at jeg har bevist, at jeg er klar til at gribe chancen, siger Marinus Munk.

Træerne vokser dog ikke helt ind i himlen endnu for den unge spiller, der stadig har meget at lære.

- Ind imellem er Marinus stadig lidt for vild i det, men det er også det, der gør ham ekstraordinært spændende, at han er så god i sit mand-mand-spil, så det skal vi heller ikke tage helt væk fra ham, siger assistenttræner Simon Dahl.

Marinus Munk fik sit store gennembrud i sidste sæsons Champions League-kamp på hjemmebane mod GOG. Siden er han blevet meget mere stabil i sine præstationer. Foto: Lars Pauli

- Heldigvis er han også blevet bedre til selv at finde sine nøglesituationer, og så derudover bare glide stille stille og roligt ind i spillet, for det er han rigeligt god nok til, tilføjer han.

Mod KIF Kolding fik Marinus Munk også lov at stå i forsvaret i perioder, og han satte en af sine scoringer ind efter et flot kontraløb.

- Marinus er også en dygtig forsvarsspiller, men det har han ikke fået lov at spille så meget, fordi vi stadig passer lidt på ham og tager udviklingen i små bidder. Men mod Kolding så vi i glimt, at han slet ikke er så tosset i den del, selvom han selvfølgelig stadig mangler noget erfaring, forklarer Aalborgs assistenttræner.