Erfaren træner hjalp opsagt Jammerbugt-spiller: - Han er blevet glad igen

FODBOLD:Nigerianske Ahmad Gero stod for få uger siden til at blive smidt ud af en af de lejligheder, som Jammerbugt FC havde til rådighed i Kaas og Pandrup. Klubben var nemlig begæret konkurs, og alle kontrakter var blevet opsagt - heriblandt angriberens.

Men nu har den tidligere Jammerbugt-spiller fundet en ny klub i det nordjyske, hvor han viser sig frem. Det skyldes Henning Pedersen, der er assistenttræner i Thisted FC, hvor Gero nu er på kontrakt året ud. Pedersen er en særdeles erfaren træner og har ligeledes været en del år i Jetsmark og den senere overbygning, Blokhus FC, som talentudviklingschef og cheftræner.

- Jeg fik et hint om, at han stadig var i Pandrup, og vi var interesserede i at se på ham. Han viste sig fint frem til træning. Han er stærk med ryggen mod mål, har en stor fart og er løbestærk. Han er også bare en god og glad person, hvilket er særdeles vigtigt, fortæller den erfarne fodboldtræner.

Brabrand IF - Thisted FC 1-3 (1-2) Fodbold, 2. division

Mål: 1-0 Christian Helev (13. minut), 1-1 Ahmad Gero (29. minut), 1-2 Mikkel Agger (32. minut), 1-3 Mikkel Agger (56. minut) VIS MERE

En glad person. Det er næppe den beskrivelse, som man umiddelbart havde brugt om Ahmad Gero for få uger siden, da han stod tilbage i Jetsmark-området uden kontrakt og var ganske kort tid fra at stå uden tag over hovedet. Men nu bor han i Thisted og fik lørdag sin startdebut for 2. divisionsholdet i Brabrand, hvor nigerianeren udlignede for thyboerne efter en halv times spil.

- Det er dejligt at se ham glad igen. Det har han ikke været i flere månederne. Men vi har jo ikke bare hentet ham af den grund, og sådan kigger vi ikke på det. Vi var på jagt efter en stærk angriber, og når det så lykkes med Gero, er vi alle glade, siger Henning Pedersen.

I Thisted følger Ahmad Gero nogle store fodspor. Manglen på en angriber skyldes nemlig, at ivorianeren Yao Dieudonne tidligere på året blev solgt til Kolding efter nogle målrige år i Nordvestjylland. Samme succes kan den tidligere Jammerbugt-spiller potentielt opleve, eftersom han rummer nogle af de samme kvaliteter som sin forgænger.

- De er gode til mange af de samme ting. De kan arbejde med ryggen mod mål, og det er en spillertype, som vi kan spille op på. Gero har farten, som Yao havde, og så afslutter han på det hele. Mange angribere leder efter en at aflevere til, men det gør han ikke. Han trykker kanonen af. Den slags vil vi gerne have, siger Thisteds assistenttræner.

- Han vil være en stærk 2. divisionsspiller langt hen ad vejen. Han har en god indstilling og arbejder hårdt. Han vil altid gerne have ekstra løb efter træningen. Der er mange positive ting at fremhæve, tilføjer Henning Pedersen.

Kampen i Brabrand vandt Thisted FC med 3-1, selvom hjemmeholdet kom tidligt foran. Foruden Ahmad Gero kom Mikkel Agger også på tavlen ad to gange.