Erfaren Vendsyssel-midt prøver ny klub af

HJØRRING:Tirsdag drog Vendsyssel FF til Tyrkiet, hvor 1. divisionsmandskabet er på træningslejr som en del af optakten til forårets kampe.

Foruden de velkendte ansigter hos vendelboerne er der tre prøvespillere med under varmere himmelstrøg. Fabrice Mezama og Che Bunny, som begge har vist sig frem for Hjørring-klubben i et stykke tid, er nemlig med i Tyrkiet. Midtstopperen Fabrice Mezama er i øjeblikket på kontrakt i FC Midtjylland og har senest været lejet ud til Holstebro i 3. division, mens offensivspilleren Che Benny står uden klub. Det samme gør iransk-engelske Navid Nasseri, som har tilsluttet sig truppen i det tyrkiske.

Særligt camerounske Mezama har imponeret Søren Henriksen, der er sportschef i Vendsyssel FF.

- Han er meget interessant og kan blive en spændende case for os, siger Henriksen.

Til gengæld har man taget afsked med prøvespillerne Christian Wagner, Jordan Mutch og Jamal Deen. På træningslejren mangler også Jelle van der Heyden, som har tilbragt tre sæsoner i Vendsyssel. Hollænderen er nemlig til prøvetræning i norske Bryne FK.

- Vi synes jo, at det ser meget godt ud. Truppen er stort set den samme som i efteråret, og folk er begyndt at forstå, hvordan vi vil gøre tingene. Men vi ser på en forstærkning eller to til truppen. Hvis Jelle forlader os, skal vi helst have en forstærkning. Mattias Jakobsen prøvede at spille defensiv midtbanespiller sidst og gjorde det godt, men det kræver så en forstærkning i forsvaret, fortæller Søren Henriksen.

Mens Mattias Jakobsen er prøvet af som midtbanespiller i stedet for midtstopper, har Emil Arendrup Nielsen også spillet som central forsvarsspiller i stedet for backpladsen, som han indtog i efteråret. Uanset klubbens løsning på den kabale er forstærkninger til bredden altså at foretrække.

- Der er generelt mange tilbud, og folk vil jo gerne vise sig frem. Vi vil også gerne kunne træne ordentligt, så derfor har der været flere prøvespillere end tidligere, siger Henriksen.

Vendsyssel FF har planlagt tre testkampe på træningslejren i Tyrkiet. Der spilles ét opgør den 27. februar, mens mandskabet testes af med to kampe den 3. februar.