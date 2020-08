Erfarent fødselsdagsbarn sikrede sejren for Mors-Thy

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold vant onsdag testkampen på hjemmebane mod Aarhus Håndbold, da målmand og fødselsar Søren Pedersen på kampens allersidste angreb diskede op med en stor redning fra en helt fri stregspiller og dermed sikrede sejren.

Mors-Thy Håndbold sejrede med cifrene 27-26 efter en særdeles tæt kamp.

- Jeg synes, vi spillede en rigtig god kamp. Vi skabte mange gode muligheder, og selvom vi brændte for meget efter pausen, så har vi efterhånden fået et hold med så meget erfaring og selvtillid, at vi er i stand til at være skarpe, når det virkelig gælder, siger målmanden.

- Vi to mand i undertal i noget af slutfasen, men formår at vinde den periode. Og vi har haft en god opstart med flere sejre, og det smitter bare af, konstaterer målmanden.

Mors-Thy spiller testkamp allerede lørdag igen i Hanstholmhallen mod Lemvig.