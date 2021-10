Særligt én ting adskiller Møllgaard fra Gidsel

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har for alvor været flittig i den igangværende sæson, da klubben har været aktiv i hele fem turneringer. Selvom sæsonen 2020/2021 blot har været i gang i lidt under to måneder, så har aalborgenserne allerede spillede hele 16 kampe.

Henrik Møllgaard var en af de Aalborg-spillere, der deltog i sommerens OL i Tokyo, hvilket også betyder, at playmakeren blot havde en kortvarig pause inden sæsonens kampe tog fart. Dog ser Aalborg-veteranen ikke negativt på det pakkede kampprogram, selvom han godt kan frygte vinterhalvåret.

- Vi ved, at når vi rammer midt december, så plejer folk at have brug for den julepause, som vi ikke får i år, så det kan selvfølgelig være, at der kommer nogle problemer, men lige nu synes vi jo bare, det er sjovt, at vi har fået en fed start og fået lov til at være med til blandt andet Super Globe, som var en fed oplevelse, forklarer han, mens han dog understreger, at holdets fysik på nuværende tidspunkt er god.

- Vi er rigtig fint med, selvom vi stadig er et stykke fra det hold, som vi gerne vil være. Vi har været i stand til at rotere mere i den her sæson, end vi måske har gjort de sidste sæsoner, så selvom vi har haft nogle skader, så er det mere slagsskader, og ikke fordi folk er belastet. Vi er stadig så tidligt i sæsonen, at vi ikke skal se trætte ud endnu, konstaterer han.

Med mange kampe og en bred trup har Henrik Møllgaard heller ikke spillet ligeså mange minutter i angrebet, som han plejer. Det ærgrer Aalborg-veteranen, men samtidig ser han også på det, som værende en fordel i visse tilfælde.

- Jeg er helt med på, at vi nu er så bred en trup, at alle skal spille lidt mindre, for at vi forhåbentligt er friske hele sæsonen. Jeg vil rigtig gerne spille angreb, hvilket jeg også håber og planlægger at spille en masse i år. Nu har vi haft en periode, hvor vi har kunne ligge kortene lidt anderledes, samtidig med at jeg har døjet lidt med min læg, så der har det været meget rart at kunne spille i den ene ende, så jeg ikke behøvede at blive taget helt ud, forklarer han.

Efter de olympiske lege i Tokyo var Henrik Møllgaards landsholdskollega Mathias Gidsel ude og fortælle, hvordan han var helt udkørt og tappet for både kræfter og energi som følge af et langt og hårdt år.

Grunden til at den erfarne Aalborg-spiller ikke befinder sig i en lignende situation - på trods af et pakket kampprogram - mener han skyldes særligt én afgørende ting.

- Jeg tror helt sikkert, at erfaring betyder noget. Jeg har spillet mange slutrunder, og jeg ved godt, hvad der venter, når jeg kommer hjem, samtidig med at jeg har nogle andre ting at komme hjem til. Selvom min landsholdskarrierer startede rigtig godt og med en del fokus derpå, så var jeg trods alt blevet 27 år til min første slutrunde, hvor Mathias Gidsel er meget ung og har sprængt alle rammerne for, hvad vi måske troede var muligt, hvilket medfører et helt andet medietryk og tryk hjemmefra.

- Jeg har stadig kunne komme hjem til en almindelig hverdag med bleskift og børn, hvor Mathias har skulle stille op til mange ting. Jeg har også prøvet at være træt, men ikke i samme grad, som Mathias udtrykker. Derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at vi respekterer det og lytter til ham, for det er Mathias' virkelighed lige nu, understreger landsholdsspilleren.

Henrik Møllgaard har mest været at finde i Aalborg-forsvaret i sæsonen. Arkivfoto Lars Pauli

I aktion igen

Aalborg Håndbold er igen klar, når klubben onsdag tager imod nordmakadoniske HC Vardar hjemme i Jutlander Bank Arena i Champions League. Det var selvsamme hold, der kostede aalborgenserne det første nederlag i turneringen for små tre uger siden. Derfor er der dømt revanchekamp, men denne gang har hjemmeholdet en ny stor fordel.

- Det er et blandet hold, hvor der er mange forskellige slags spillere, som vi ikke møder så ofte. Derfor står vi også meget bedre rustet til, hvad arbejdsopgaven byder på den her gang, da vi har et bedre kendskab til dem nu, forsikrer Henrik Møllgaard.

I det seneste opgør havde netop Henrik Møllgaard en mulighed til sidst for at udligne til 29-29 og tage ét point med hjem, men den erfarne Aalborg-spiller brændte sit skud. Det har dog ikke den store betydning for ham forud for opgøret.

- Jeg har misset for mange skud i min karriere, til at det gælder mere, griner den 36-årige playmaker, mens han dog sætter ord på ærgrelsen over nederlaget.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke fik point med hjem, men vi krøllede os sammen i anden halvleg, hvilket gjorde ondt fordi vi egentlig havde godt fat om kampen, og der skal vi være dygtige nok til at fortsætte vores tryk, forklarer landsholdspilleren.

Aalborg Håndbold kan forud for opgøret se frem til en næsten udsolgt kulisse, hvilket er til stor glæde for Henrik Møllgaard, der har store forventninger til tilskuerne i kampen - og fremtiden.

- Vi glæder os til at få en chance for at revanchere os selv. Det var en fed kamp dernede (Skjolpe, red.), hvor vi gjorde meget rigtigt, men også havde en periode, hvor vi have svært ved at komme til mål. Samtidig havde de et godt tryk fra hjemmepublikummet, som vi godt viste kunne ske. Men vi forventer samme tryk onsdag fra vores fans, konstaterer han, men han understreger vigtigheden i et godt hjemme publikum.

- Det har kæmpe betydning. Vi var dygtige til at spille uden tilskuere under corona, men det er bare noget helt andet at spille hjemme foran 5000 fans i Jutander Bank Arena. Det er sjovt at spille på udebane, hvor der er kæmpe tryk på, men det er klart, at med de mål og ambitioner vi har, så har vi brug for et vanvittigt publikum, fastslår han.