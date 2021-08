Erfarne Mikkel Agger går forrest i Thisted: - Vi kan slå alle hold i rækken

FODBOLD:Han er kun 28 år, men Mikkel Agger må alligevel anses som en af de bærende og mest erfarne spillere i 2. divisionsklubben Thisted FC. Den tidligere superligaspiller med et udlandshold bag sig har dermed indfundet sig i en helt ny rolle, efter han denne sommer vendte hjem til Thisted FC.

- Nu er jeg jo den gamle, og der er en masse unge fyre, som vil fremad i verden. Det har været så skønt, og for mig personligt har det været dejligt at få ro på bagsmækken. Jeg har kone, og vores andet barn er på vej, så det har været perfekt med en klub, der nærmest er ens hjem. Det er nemt at falde til, siger Mikkel Agger.

- Det er et ungt hold med en masse spændende og ærgerrige gutter. Jeg har jo prøvet en del mere end de unge gutter, så jeg håber på at bringe noget erfaring ind på holdet. Det er lykkes okay indtil videre, tilføjer han.

Søndag viste den forhenværende Vendsyssel-angriber dog, at han kan byde ind med meget mere end erfaring. Tre gange nettede han nemlig mod Brabrand og grundlagde sejren på 4-1, hvor frontmakkeren Yao Dieudonne ligeledes kom på tavlen.

- Hvis du ser på de kampe, som vi har spillet, har jeg da haft større chancer. Men nogle gange går det heldigvis min vej, og det var sindssygt dejligt, at det hele spillede, siger han om sine tre mål, der blev sat ind fra distancen.

Lige præcis makkerskabet med Dieudonne ser ud til at blive en farlig kombination i den danske 2. division. Begge angribere er nu på fire mål i divisionsregi efter fem kampe.

- Vi komplimenterer hinanden bedre og bedre kamp for kamp. Det bliver hele tiden bedre, og vi forstår hinanden. Jeg er klart fortrøstningsfuld på den front. Der er noget at se til for forsvarsspillerne i rækken. Det er dejligt, at det går den vej, og vi ikke skal lede efter mål. Yao har gjort det forrygende, og vi håber begge at kunne fortsætte, siger Mikkel Agger.

Efter fem kampe har Thisted FC vundet tre af slagsen og spillet én uafgjort. Det rækker til en andenplads i 2. division, hvilket er en godkendt start for thyboerne.

- Vi er langt fra favoritter til noget, men når tingene går som i dag, og vi arbejder for hinanden, kan jeg ikke se, at vi ikke kan slå alle hold i rækken. Så må vi se, hvor langt det rækker. Men vi er også nordvestjyder de fleste af os, og benene er solidt plantet på jorden. Træerne vokser ikke ind i himlen, lyder det fra Agger.