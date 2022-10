Erik Hamrén drømmer om en ny triumf med AaB: Ryster posen i pokalkamp

FODBOLD:Det var med et dansk mesterskab i bagagen, at Erik Hamrén 15. september gjorde comeback som cheftræner i AaB.

Svenskeren sluttede i 2008 sin første periode i klubben af med at føre den til tops i Superligaen, men til gengæld lykkedes det ikke at vinde den danske pokalturnering.

Tættest på var han i 2004, da han et lille halvt år efter sin tiltræden var med til at tabe med 0-1 til FC København i finalen. Tirsdag aften tager Erik Hamrén så hul på et nyt forsøg, når AaB indleder denne sæsons pokalturnering med en udekamp mod Vanløse fra 3. division.

- Jeg prioriterer pokalturneringen rigtig højt, og det er altid dejligt at vinde en pokal. Jeg har prøvet det tre gange tidligere i min tid i Sverige, og jeg har lige spurgt spillerne, hvor mange af dem der har prøvet det. Der var kun to-tre af dem, der rakte hånden op, men når vi er med i pokalturneringen, går vi efter at vinde den. Ellers kunne vi ligeså godt lade være med at stille op, siger Erik Hamrén.

Når AaB tirsdag aften træder ind i denne sæsons pokalturnering i tredje runde, bliver det dog med flere ændringer i forhold til det hold, der fredag vandt med 2-0 i Lyngby i den vitale bundkamp i 3F Superligaen.

- Jeg kommer til at skifte en del ud på holdet, men det er ikke, fordi jeg ikke tager pokalturneringen alvorligt. Det er, fordi jeg tror, at det er den bedste måde at vinde kampen på. Selvfølgelig vil det også være en mulighed for de spillere, der ikke har spillet så meget på det seneste, men jeg bruger dem ikke, fordi de skal have en mulighed for at vise sig frem. De spiller, fordi jeg som sagt tror, at det giver os de bedste muligheder for at vinde kampen, siger Erik Hamrén.

I de to seneste kampe mod AC Horsens og Lyngby har der været 10 gengangere i Erik Hamréns startopstilling. Den eneste ændring fredag i Lyngby var, at Allan Sousa vendte tilbage efter overstået karantæne og skubbede Oliver Ross ud på bænken. Tirsdagens kamp i Vanløse er dermed også en mulighed for nogle af reserverne til at spille sig tættere på Erik Hamréns idealopstilling.

- Den træning, vi havde lørdag, hvor de, der ikke spillede fredag i Lyngby, trænede, var en af de bedre træninger, jeg har set. De har håndteret det rigtig fint, at de ikke er blevet valgt i de seneste kampe. De er selvfølgelig skuffede, men både i kamp og til træning har de reageret på den helt rigtige måde, siger Erik Hamrén.

Erik Hamrén stod i spidsen for AaB, da klubben i 2004 tabte pokalfinalen til FC København. Foto: Bente Poder

Ved søndagens åbne træning var forsvarsspilleren Yahya Nadrani tilbage på banen efter overstået sygdom, ligesom angriberen Kasper Høgh, der ikke har været i kamp, siden han i august blev ramt af en hovedskade i privat regi, også trænede med.

Til gengæld var Lars Kramer, Daniel Granli, Jakob Ahlmann og Pedro Ferreira alle fraværende.

- Vi kommer til at stille med den stærkest mulige trup, så er der nogen, der ikke er i truppen, er det, fordi de ikke kan spille. Der er nogle af spillerne, der er lidt ramte efter kampen i Lyngby, så vi må se tiden an, siger Erik Hamrén.

Han er helt på det rene med, at AaB selvsagt er storfavoritter mod Vanløse, der i øjeblikket indtager tredjepladsen i 3. division. Billetten til fjerde runde skal med hjem til Aalborg.

- Alt pres er på os, men det skal vi kunne håndtere. Sådan er det, når man møder et hold fra en lavere række, så det er ikke et problem, og det er noget, spillerne har prøvet mange gange før. Vi skal dog være klar over, at der sker overraskelser hvert år, blandt andet fordi sådan en opgave er årets kamp for holdet fra den lavere række.

- Vi kommer ikke til at vinde kampen uden at præstere, og jeg tror, at vi præsterer bedst ved at lave lidt forandringer på holdet, siger Erik Hamrén.

Der er kampstart i Vanløse tirsdag aften klokken 18.