Eriksen skal have indopereret avanceret pacemaker

FODBOLD:Christian Eriksen skal have indopereret en Implanterbar Cardioverter Defribrillator (ICD) i hjertet.

Det oplyser DBU på Twitter.

Den danske landsholdslæge, Morten Boesen, har været i kontakt med hjertespecialister på Rigshospitalet, hvor Christian Eriksen har været indlagt siden lørdag, og han siger følgende om operationen.

- Efter Christian har været igennem forskellige hjerteundersøgelser, er det blevet besluttet, at han skal have en ICD. Det er nødvendigt efter et hjertestop, når hjerterytmen forstyrres, siger Boesen og fortsætter.

- Christian har accepteret beslutningen, som også er blevet anbefalet af nationale og internationale specialister.

I samme tweet opfordres alle til at give Christian Eriksen og hans familie ro i den kommende tid.

Update regarding Christian Eriksen.



Om selve ICD-pacemakeren skriver Hjerteforeningen, at det er en avanceret pacemaker, der kan give elektrisk stød for at stoppe livstruende anfald af hurtig hjerterytme fra hjertekamrene.

Det vides ikke, hvornår Christian Eriksen skal opereres, eller om det får betydning for, om han kan genoptage fodboldkarrieren på det danske landshold og hos italienske Inter, hvor han spiller klubfodbold.

Eriksen markeres i kamp mod Belgien

Torsdag klokken 18 møder det danske landshold Belgien i anden gruppekamp ved EM, og her bliver Christian Eriksen hyldet.

Det har den belgiske verdensstjerne Romelu Lukaku udtalt.

Hyldesten sker efter ti minutter, hvor bolden bliver sparket ud af spil, og så klapper begge landshold. Christian Eriksen spiller med nummer 10 på det danske landshold.

Danmark skal meget gerne have point for stadig at kunne komme videre fra gruppespillet. Lige nu er Danmark det eneste hold i gruppen uden point, efter Rusland onsdag besejrede Finland med 1-0.

Det betyder, at både Rusland, Finland og Belgien har tre point, mens Danmark altså har nul. Danmark og Belgien har spillet en kamp hver, mens Rusland og Finland har spillet to.

Har sendt hilsen

Christian Eriksen fik livreddende behandling på banen, hvor blandt andet en hjertestarter kom i brug.

Siden har han været indlagt på Rigshospitalet, hvorfra han tirsdag sendte en hilsen.

- Hej alle sammen. En stor tak for alle jeres søde og fantastiske hilsner og beskeder fra hele verden. Det betyder meget for mig og min familie, skriver landsholdsspilleren på Instagram.

- Jeg har det efter omstændighederne godt. Jeg skal stadig igennem nogle undersøgelser her på hospitalet, men jeg har det okay.

- Nu vil jeg heppe på drengene på det danske landshold i de næste kampe. Spil for hele Danmark.