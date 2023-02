Ernst og AaB fejrer sølvbryllup: 25 år i bolsjestribernes tjeneste

OLIVA:I dag er det svært at forestille sig AaB uden Ernst Damborg. Den altid glade holdleder er blevet en del af inventaret så at sige.

1. februar 1998 havde Ernst Damborg første arbejdsdag på Hornevej. Han var netop blevet ansat som ny stadioninspektør på AaB's træningsanlæg.

Det betyder med andre ord, at AaB's nuværende superligaholdleder har haft arbejdsplads på AaB's træningsanlæg i 25 år. Siden 2009 har det været i den nuværende rolle som holdleder for hele Nordjyllands hold.

Den tidligere holdleder John Andersen havde også et job som skolelærer, der skulle passes, og det betød, at han enkelte gange måtte melde fra. Her endte det med, at blive Ernst Damborg, som Lynge Jakobsen kunne trække på.

- Jeg havde blandt andet fornøjelen af at være med i Kiev til Champions League-kampen i 1999. Det var en stor oplevelse. Jeg var også med på en træningslejr i Østrig, hvor jeg kom med i 11. time. Jeg fik spørgsmålet af Lynge: Kan du ikke tage med til Østrig i morgen? Vi mangler en holdleder, så røg jeg lige en tur med til Østrig, siger Ernst Damborg.

Senere kunne Ernst Damborg også hjælpe Kurt Berthelsen, da han var holdleder for AaB's superligahold.

I slutningen af 2008 blev Ernst Damborg officielt ny holdleder for AaB's superligahold. Han var blevet opereret i sit ene knæ, og da han under sin sygemelding var forbi Hornevej for at hilse på kollegaerne, løb han på Lynge Jakobsen.

- Han spurgte mig direkte: Er du min nye holdleder? Så jeg svarede: Hvad siger du? for jeg forstod ikke helt, hvor han ville hen med det spørgsmål, men han gentog spørgsmålet. Jeg svarede, at jeg lige skulle hjem og vende den med familien, og det tilbud mente de, at jeg skulle takke ja til, så jeg startede som holdleder fra 2009, fortæller Ernst Damborg.

100 procent prof

I begyndelsen var det meningen, at Ernst Damborg skulle dele sin arbejdstid mellem den professionelle afdeling og moderklubben, men den plan havde ikke for alvor gang på jord.

- Lynge kom og spurgte efter en måneds tid, hvordan det gik, og hvor jeg primært havde mine arbejdsopgaver. Der måtte jeg svare, at over 90 procent af tiden gik med at arbejde for den professionelle del. Det tyggede han lidt på, og så konstaterede han: Så må vi vist hellere flytte dig 100 procent over, siger Ernst Damborg.

Ernst Damborg har oplevet meget, mens han har været holdleder for AaB's superligahold. Foto: Martél Andersen

Siden har Ernst Damborg helliget sig tøjvask, logistik og meget andet omkring superligaholdet. Der er ikke brug for nogen lommeregner for at konstatere, at det ikke er et normalt arbejdsskema, som han følger.

- Det er en livsstil for mig. Det giver mig en stor glæde, når det hele bare kører. Jeg ved godt, der er mange lange dage, men det er det hele værd, når jeg kan se, at de mennesker, jeg arbejder samme med, er glade for det arbejde, jeg laver, siger Ernst Damborg.

Han må være godt gift, for der er ingen brok fra den bedre halvdel, når Damborg sætter kursen mod AaB's træningsanlæg fra hjemmet i Skørping.

- Jeg møder typisk ind mellem 6.30 og 7. Typisk skal jeg have gjort noget vasketøj klart, så spillerne har træningstøj, når de møder ind til formiddagstræningen. Det kan også være alt muligt andet tøj, der skal ordnes, siger Ernst Damborg.

- Når vi træner i Gistrup, som vi gør lige nu, så pakker jeg også bilen, så den er klar til, at de kan køre til Gistrup klokken 10. Når de så er sendt afsted, så har jeg nogle timer, hvor jeg kan forsøge at arbejde lidt foran, så jeg er klar til næste store opgave.

- Når maskinerne kører, så kan det være, at jeg står og trykker nogle t-shirts til salgsafdelingen. Der er en del praktiske opgaver, jeg skal ordne. Dagene kan godt blive lange, når vi træner to gange på en dag. De sidste spillere er oftest først ude af badet klokken 17, men jeg forsøger at begrænse mit aftenarbejde, så det ikke bliver for mange timer. Der ryger mange timer på, når der er kampdage, forklarer Ernst Damborg.

Familien lider ikke

Han understreger dog, at familien ikke lider under hans store passion for at vaske tøj for AaB's førstehold.

- Jeg kan være med til det meste af det. Oftest får jeg det til at passe, så jeg kan være med til familiefester. Jeg har fire voksne børn nu. Nu er der kommet børnebørn til, og der en del ting, som jeg ikke kan være med til, men jeg forsøger at nå det meste, siger Ernst Damborg.

På papiret er han ene om at passe tøjet i AaB, men der er dog hjælp at hente, hvis det er nødvendigt, og endda kvalificeret hjælp. Niels Nyborg og Jesper Sudergaard kan træde til og hjælpe.

- Efter en hjemmekamp er der travlt. Der er vores eget tøj, men så er der også bolddrengenes tøj. Derudover har vi også håndklæder, som vi stiller til rådighed for modstanderhold og dommere. Der er syv-otte timers vaskeri for vores tre maskiner og tre tørretumblere.

Hjemmekampe er én ting. Udekampe er et helt andet kapitel. Her skal den røde AaB-holdlederbil pakkes godt og grundigt inden turen går mod dagens udekamp.

- Jeg vil gerne være på stadion mindst en time, før holdet ankommer. Det vil sige, at jeg er på stadion to og en halv time før kampstart. Så kan jeg få pakket ud i ro og fred, siger Ernst Damborg.

Med så mange kampe under bæltet, har han efterhånden dannet sig et indtryk af, hvor det er bedst og værst at være gæstende holdleder.

- De værste steder er Lyngby og Odense. Der er ikke ret meget plads. Omvendt er det meget nemmere i Horsens, hvor jeg kan parkere lige foran døren. I Parken er der også gode elevatorforhold.

På dagen for sit jubilæum modtog Ernst Damborg en hilsen fra en række tidligere AaB-spillere, der via Patrick Kristensen ønskede ham tillykke. Sådan noget rører 64-årige Damborg, der håber at kunne fortsætte to-tre år yderligere i jobbet, inden yngre kræfter får lov at overtage.

Lynge Jakobsen, der er manden, som i sin tid ansatte Damborg i den nuværende stilling, husker også med glæde tilbage på samarbejdet.

- Ernst er en dygtig holdleder, fordi han har en kæmpe rutine i at få tingene til at køre. Med Ernst ved du bare, at alting er, som det skal være. Der er ingen tvivl om, at hans arbejdsopgaver med tiden er blevet mere og mere omfattende, men jeg har aldrig hørt Ernst brokke sig. Han har altid været god til sit job, og han var en god mand at have for mig som leder. Han var altid glad og pålidelig, siger Lynge Jakobsen.

Fantastisk oplevelse

Om Ernst Damborg når at opleve flere danske mesterskaber som holdleder er nok tvivlsomt, men det ene mesterskab fra 2014 står øverst på listen over gode minder.

- Jeg ville ønske, at flere kunne få lov til at opleve "The double". Kent Nielsen var også fantastisk til at inddrage alle, så vi alle følte, at vi var en del af det her. Kent var i øvrigt fantastisk for mig at arbejde sammen med. Han var altid god til at give mig de bedst mulige arbejdsbetingelser. Det samme er tilfældet med Erik Hamrén. Han er også god at arbejde sammen med, siger Ernst Damborg, der gennem tiden har mødt mange gode mennesker på AaB.

- Jeg kan huske Jozo Matovac. Han var en herlig karakter. Jeg har også et særligt forhold til Henrik "Mini" Rasmussen. Ham har jeg faktisk prøvet at spille mod. Ham og Torben Boye havde vi det sjovt med, da jeg var stadioninspektør. Jeg kan også huske engang, at vores banebil forsvandt, mens vi var inde at drikke kaffe. Der havde Bård Borgersen gemt den nede bag nogle træer ved bane otte. Det var nu meget sjovt, selvom vi undrede os en del, siger Ernst Damborg.

Som holdleder kan man blive udsat for lidt af hvert. Det var en søndag aften i selskab med Karim Zaza et bevis på.

- Kan du hjælpe mig med varevognen? Det var Karim Zaza. Han havde købt en brugt sofa, som han skulle have hjælp til at flytte. Han var så hjælpsom og god at arbejde sammen med, så selvfølgelig skulle jeg hjælpe ham, selvom bilen var fyldt op med tøj. Bilen blev tømt, og så kørte vi ind og hentede sofaen. Den skulle hentes inden klokken 22, og vi var måske lidt forsinket, så da vi kom ind på Østre Allé, så stod der en sofa nede på gaden og ventede på os, husker Ernst Damborg.

Sådanne stunder husker han, og dem nyder han at mindes. På samme måde er der en række gode minder forbundet med Damborgs vaskekælder. Her har tidligere og nuværende AaB-spillere udsmykket rummet med diverse spillertrøjer fra nær og fjern.

- Jeg har fået en af Mæhle fra hans tid i Genk. Han har lovet, at han nok skal tage en Atalanta-trøje med, når han er forbi næste gang. Lucas Andersen kom og gav mig sin landsholdstrøje, da han spillede mod Sverige. Jeg har også fået en landsholdstrøje fra Nicolaj Thomsen. Sådan noget er jeg meget taknemmelig for. I det hele taget er jeg bare taknemmelig over at have det her job, siger Ernst Damborg.