ES Vendsyssel afskediger cheftræner med øjeblikkelig virkning

HÅNDBOLD: Jonas Aaen er med øjeblikkelig virkning afskediget som cheftræner for Elitesport Vendsyssels hold i herrernes 1. division i håndbold. Han afløses af den hidtidige assisterende træner Benjamin Rømer. Søren Møller, som er cheftræner på U19 herrer, vil assistere Benjamin Rømer og stadig være chef på U19.

- Vi siger tak for den indsats, Jonas har leveret hos Elitesport Vendsyssel, og ønsker ham alt held og lykke fremover, siger direktør og sportschef Nicolai S. L. Klinge i en pressemeddelelse.

Benjamin Rømer står allerede onsdag i spidsen for Elitesport Vendsyssel, der møder rækkens absolutte bundhold HC Odense på udebane. Elitesport Vendsyssel er selv næstsidst i rækken.

Den nu tidligere cheftræner Jonas Aaen er i bund og grund lettet over, at han er blevet opsagt af klubben.

- Jeg er glad for beslutningen. Jeg tilbød selv at gå for en måned siden, men det fik jeg ikke nogen respons på. I stedet har klubben nu valgt at sige mig op, så det er fint med mig, siger Jonas Aaen.

Han ønsker ikke at blive helt konkret i forhold til, hvorfor han selv tilbød at gå, men lidt vil han dog gerne løfte sløret for.

- Jeg har nogle menneskelige værdier, som jeg ikke vil gå på kompromis med. Jeg vil kunne se mig selv i spejlet, og det kan jeg. Jeg ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvad det er for nogle ting, jeg her tænker på, siger Jonas Aaen til Nordjyske.