ES Vendsyssel henter vitale point efter flot fight

HÅNDBOLD:ES Vendsyssel har som erklæret mål at klare sig fri af nedrykning fra 1. division i denne sæson. Det er lettere sagt end gjort med fire direkte nedrykkere og to hold, der skal ud i det - om end noget mere overskuelige - nedrykningsspil.

I første omgang handler det om at undgå de fire direkte nedrykningspladser, men der er trængsel i bunden for at kravle væk fra de direkte nedrykningspladser.

Derfor var fredagens 32-30-sejr over HEI af enorm betydning for ES Vendsyssel, som med de to point fra sejren besætter en af de to pladser, der giver adgang til nedrykningsspillet.

Efter meget lige første 44 minutter trak ES Vendsyssel fra med tre scoringer i rap, så man gik fra 24-24 til at være foran 27-24. Den føring formåede hjemmeholdet aldrig at annullere.

Flere gange i slutfasen var HEI helt oppe at puste ES Vendsyssel i nakken. Det blev dog aldrig til mere end anstrengelserne for hjemmeholdet, der kunne se Vendsyssels Mikkel Krogshede lukke og slukke med sin scoring til 32-30 med 10 sekunder tilbage af kampen.

Med sejren har ES Vendsyssel nu 13 point ligesom FIF og Roskilde. Alle tre hold har spillet 19 af sæsonens 26 kampe.