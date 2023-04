ES Vendsyssel rykker op efter magtdemonstration

HJALLERUP:Elitesport Vendsyssel har det meste af sæsonen kørt et tæt parløb med Nørre Djurs, hvor de to klubber har kæmpet om den oprykningsgivende førsteplads i 2. division.

I slutningen af februar besejrede ES Vendsyssel netop Nørre Djurs med hele 31-23. Det sikrede ikke blot et forspring i ES Vendsyssels favør. Den overbevisende sejr sikrede også, at man var bedst indbyrdes mod den nærmeste forfølger i tilfælde af pointlighed.

Den fordel har vist sig at være ganske vigtig, for et par uafgjorte resultater har siden skabt helt dødt løb på pointtavlen mellem de to hold.

Situationen var den, at Vendsyssel skulle vinde sin sidste kamp lørdag eftermiddag mod Hjallerup for at sikre oprykningen.

Den opgave klarede vendelboerne i sikker stil. Det blev nemlig til en sejr på hele 34-22 til ES Vendsyssel.

Det betyder, at Nordjylland igen har en repræsentant i landets næstbedste håndboldrække for mænd i næste sæson.