ES Vendsyssel slutter sidst

HÅNDBOLD:Det blev et trist farvel og tak for denne gang for ES Vendsyssel, der var rejst til Sjælland for at møde HØJ Det endte med et nederlag på 30-23 til vendelboerne. Fusionsklubben fra Sjælland havde i modsætning til ESV alt at spille for, da en sejr, ville bringe HØJ med i oprykningsfinalen om at spille mod det dårligst placerede hold fra ligaens nedrykningsspil.

Missionen lykkedes for HØJ, der stensikkert kørte den ventede sejr i hus. Faktisk var vendelboerne aldrig for alvor tæt på point. Elitesport Vendsyssel fulgte med de første 20 minutter, og så gik det ellers stærkt for HØJ, der anført af gode gamle Bo Spellerberg trak fra mod første halvlegs afslutning.

Bedre blev det ikke i anden halvleg. Her halsede ES Vendsyssel hele tiden efter på måltavlen, og dermed slutter ESV på sidstepladsen i rækken. En sejr ville have betydet, at ESV var kravlet forbi Odense i bunden af rækken. Nu er det i stedet Elitesport Vendsyssel, der havner i historiebøgerne på sidstepladsen.