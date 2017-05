Esbjerg og AGF delte i livlig playoffkamp

ESBJERG: Esbjerg tog søndag eftermiddag imod AGF i Alka Superligaen i et medrivende opgør, der sluttede 0-0 foran 6305 tilskuere på Blue Water Arena.

Kampen var den første af to om at undgå at ende i et direkte dobbeltopgør om nedrykning mod enten Viborg eller Horsens, og der stod derfor meget masse på spil.

Alligevel kom hjemmeholdet stormende ud fra første fløjt og satte sig hurtigt på spillet. Samtidig lykkedes det også esbjergenserne at skabe adskillige gode muligheder.

Største chance tilfaldt topscorer Robin Söder efter godt tyve minutters spil, men Esbjerg-topscoreren manglede i afslutningsøjeblikket koldblodigheden til at passere velspillende Aleksandar Jovanovic i AGF-målet.

Vestjydernes aggressive start kom tilsyneladende bag på AGF, der slet ikke kunne få spillet til at fungere.

Alt for ofte valgte Glen Ridderholms tropper den lette løsning i form af en lang bold op til Morten "Duncan" Rasmussen. En disciplin Esbjerg-forsvaret havde let ved at lukke ned for gennem alle 90 minutter.

Efter pausen kom AGF langt bedre med, og stille og roligt overtog østjyderne kampen med flere gode chancer til følge.

Især mod kampens afslutning spillede AGF sig frem til flere gode tilbud, som kunne have sikret Glen Riddersholms tropper et suverænt udgangspunkt inden returmødet i Aarhus.

Men enten manglede der kvalitet i det afgørende øjeblik eller også stod Esbjergs glimrende målmand Jeppe Højbjerg i vejen.

Af den årsag sluttede det intense opgør, som det startede. De to hold mødes på onsdag i Aarhus i returopgøret. /ritzau/