Før semifinalebrag: Esbjerg-profil er klar til cross-checking

ISHOCKEY:Fire semifinalekampe, fire hjemmesejre. Det er en statistik, der i den grad taler for finaleavancement til Aalborg Pirates i serien mod Esbjerg Energy. Fredag aften skal de to traditionsklubber atter på isen for at udkæmpe næste slag om billetten til årets DM-finale.

For den tidligere Pirates- og nuværende Energy-spiller Felix Scheel er der ingen tvivl om, at det kommer til at gøre ondt, hvis Esbjerg Energy skal stjæle den nødvendige udesejr, der skal til, hvis det skal være vestjyderne, der skal videre til finalen.

- Vi skal have flere folk ind foran målet. Det har vi ikke været så gode til i de forrige udekampe. Der må vi bare acceptere, at det kommer til at gøre ondt at stå inde foran mål og modtage den ene cross-checking efter den anden fra Lasse Bo Knudsen, siger Felix Scheel, der stadig ikke helt har forstået, hvordan det lykkedes Esbjerg at score syv mål i 2. periode af den seneste kamp i Esbjerg.

- Jeg kan stadig ikke helt forstå, hvordan vi scorede otte mål i den kamp. Jeg synes nemlig ikke, at kampen forløb sådan, at det var oplagt, at vi skulle score så mange gange. Det var en mere lige kamp, end cifrene antyder, siger Felix Scheel.

Måske netop derfor er det ikke en bedrift, som han forventer gentaget i de kommende kampe, hvor Esbjerg-spilleren tror på et par lige kampe.

- Det er svært at sige, hvem der er favorit i den her serie. Det er faktisk umuligt at sige, og jeg tror, at det bliver en meget tæt omgang. De to forrige kampe i Aalborg har langt hen ad vejen været lige frem til 3. periode, hvor vi så er gået lidt ned. Det skal vi helst ikke gøre i fredagens kamp, siger Felix Scheel.

Der er kampstart i Bentax Isarena klokken 19.30.