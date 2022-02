Et AaB-hold toppede, mens to andre floppede

FODBOLD:AaB's tre ældste ungdomshold indledte forårets turneringskampe en dag før AaB's superligahold tager hul på turneringen. Man må dog håbe for AaB's superligahold, at det går lidt bedre i søndagens kamp i Herning, end det gjorde for særligt AaB's U15 og U19-hold.

AaB's U19-hold mødte OB, og det var de fynske superliga-aspiranter, der trak sig sejrrigt ud af den duel. Hele 4-1 kom OB-sejren til at lyde på.

Charly Horneman nåede undervejs at score tre gange for OB, der kom foran 3-0, inden en fynbo kom på måltavlen for AaB. Indskiftede Remy Rasmussen, der har en fortid i Næsby reducerede til 1-3.

I kølvandet på det klare nederlag var det AaB's U19-træner Kim Leth ikke just tilfreds med den præstation han havde set fra sine spillere.

- Det var ikke specielt godt. Vi lavede ganske enkelt for mange fejl. Det var over hele linjen. Defensivt var vi for langt væk, og når vi endelig havde et godt opbyggende spil, så manglede den sidste afgørende aktion, siger Kim Leth.

I sagens natur har han derfor også svært ved at fremhæve enkelte spillere for den individuelle præstation.

- Hvis jeg skal pege på én spiller, der gjorde det godt, er det Remy Rasmussen, der blev skiftet ind og gjorde en god figur, siger Kim Leth, der håber, at de personlige fejl snart er en saga blot.

- Det er noget, vi har haft fokus på. Koncentrationen og kvaliteten skal blive bedre over hele linjen, siger AaB-træneren, der til gengæld kunne glæde sig over, at AaB's U17-hold leverede et flot resultat.

AaB's U17-hold havde besøg af FC København, der ligger nummer to i rækken, mens AaB ligger i den modsatte ende af tabellen, men det var ikke desto mindre nordjyderne, der var tættest på at vinde den ordinære kamp. Den sluttede 0-0, men der var i flere tilfælde gode chancer til AaB, der leverede en flot og helstøbt indsats.

Kronen på værket ville have været en sejr i den straffesparkskonkurrence, der altid praktiseres i tilfælde af uafgjorte kampe i U17 eller U15-ligaen. Her vandt FCK 4-3 og får dermed to point, mod et til AaB.

AaB's U15-hold havde også besøg af FC København, og her var det løveungerne, der så sikkert som 5-1. AaB's Benjamin Pihl Jørgensen havde ellers udlignet til 1-1 efter et kvarter, men i det lange løb var københavnerne bedst.

Næste opgave for alle tre AaB-talenthold er en udekamp næste lørdag mod Vejle.