Et amputeret Aalborg-hold skabte mindre sensation

AALBORG:Aalborg Håndbold har de seneste år været leveringsdygtig i store, næsten magiske, oplevelser, når der har stået Champions League på menuen. Torsdagens sejr over GOG lægger sig helt op på øverste hylde, for inden kampen var det ikke et spørgsmål om GOG ville vinde. Det var et spørgsmål om, hvorvidt der ville være noget at spille for i returkampen.

Hvis du inden sæsonen havde bildt Jan Larsen ind, at Aalborg Håndbold ville spille de sidste fem minuter af en Champions League-1/8-finale med en bagkæde bestående af Mads Hoxer, Victor Kløve og Marinus Munk, så havde Aalborg-bossen nok bare rystet på hovedet. Det var ikke desto mindre tilfældet.

Det var et historisk amputeret Aalborg Håndbold-hold, der løb på banen til Champions League-1/8-finalen mod GOG. Mikkel Hansen, Aron Palmarsson, Jesper Nielsen, Lukas Sandell og Fleix Claar glimrede alle ved deres fravær.

Det efterlod en næsten urimelig stor arbejdsbyrde hos Henrik Møllgaard, Mads Hoxer og Victor Kløve, der stod overfor et fuldt armeret GOG-mandskab.

De vidt forskellige forudsætninger på mandskabssiden kaldte på vidt forskellige strategier. GOG skulle have banket tempoet i vejret, mens Aalborg Håndbold skulle forsøge at adoptere et mere moderat tempo.

Kampens indledning lovede godt for Aalborg. De første 10 minutter forløb nogenlunde, som man optimalt set kunne håbe på for nordjyderne. Det var en lavtscorende kamp, hvor GOG's enorme tempo aldrig fandt fodfæste. Tværtimod leverede fynboerne en række fejl, der gav Aalborg et par tiltrængte kontrascoringer.

Det blev nemlig tydeligt, at det var meget svært for Aalborg at spille sig frem til gode chancer i det etablerede angrebsspil. Der blev til gengæld kæmpet bravt i Aalborgs forsvarsende.

Aalborg Håndbold - GOG 30-28 (16-12) Håndbold, Champions League

1/8-finale, 1. kamp

Stillinger undervejs: 3-2, 6-5, 7-6, 9-7, 11-10, 15-10 (16-12), 17-16, 19-18, 22-19, 25-21, 26-22, 28-24

Målscorere for Aalborg: Marinus Munk 6, Sebastian Barthold 5, Kristian Bjørnsen 5, Mads Hoxer 4, Henrik Møllgaard 3, Victor Kløve 3, Benjamin Jakobsen 2, René Antonsen 1, Buster Juul 1

Topscorere for GOG: Emil Madsen 9, Simon Pytlick 9.

Udvisninger: Aalborg 3, GOG 2

Tilskuere: 5020 VIS MERE

Med Aalborgs papirstynde holdkort var der dog hele tiden en underliggende fare for, at nordjyderne ville løbe tør for kræfter. Meget symbolsk fik Møllgaard og Antonsen lov til at sidde ned under de forskellige timeouts. Det var hele tiden en kamp for at holde nøglespillerne friske.

Det må man sige, at Stefan Madsen formåede. Mod slutningen af første halvleg gik Aalborg i udbrud på måltavlen. Et sjældent set uskarpt GOG-hold blev straffet af et tæt på klinisk Aalborg-hold.

Stemningen var generelt elektrisk gennem hele første halvleg, og volumeknappen fik et ekstra tryk, når Buster Juul kom på banen for at skyde straffe. Han brændte det første, men scorede på sit andet forsøg.

Efter pausen indledte Aalborg med et par tekniske fejl, og så var GOG nådesløs i måden, som de blev straffet på. Det bragte fynboerne tilbage på omgangshøjde efter Aalborg på et tidspunkt havde været foran med fem.

Men det var ikke helt godt fra fynboernes side, der havde en skarp konkurrence med kampens bosniske dommerpar om at leverede den mest ustabile præstation. Selvom GOG-indsatsen lod noget tilbage at ønske for Nicolej Krickau, så vandt dommerparret den duel.

Stefan Madsens hårdt prøvede tropper kæmpede dog tappert videre. Unge Marinus Munk blev bragt i spil og goddag for en entré på den største internationale scene. Tre kolde til kassen præsterede den unge mand, der var hele personificeringen på en næsten magisk aften.

At Henrik Møllgaard, René Antonsen og Mads Hoxer kunne stå på benene mod kampens slutning var næsten lige så naturstridigt, som kampens resultat. Oplevelsen blev gjort meget stærkere af et medlevende hjemmepublikum, der havde forstået, at det var nødvendigt med en ekstra stor opbakning til det på papiret trængte hjemmehold.

Kampen endte helt uvirkeligt med en Aalborg Håndbold-sejr på 30-28, og Marinus Munk blev topscorer med seks mål. En i sandhed mindeværdig aften for Aalborg Håndbold og ikke mindst Marinus Munk.