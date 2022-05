Et fald i omklædningsrummet sendte evigt uheldig Hobro-spiller ud i uvished

FODBOLD:De sidste otte måneder har været en lang rutsjebanetur for Hobro IK's Jakob Hjorth.

Forsvarsspilleren har ikke været i kamp siden 0-3-nederlaget til AC Horsens 18. september, og siden har diverse besøg hos specialister nærmest gjort ham mere forvirret end klogere.

- Det har ikke været den sjoveste periode, og det er stadig ikke sjovt. Jeg har været hos fire forskellige specialister, der har givet mig fire forskellige svar.

- En har sagt, at det bagerste korsbånd var delvist overrevet, en har sagt, at det var det forreste korsbånd, der var forstuvet og seneste melding var, at det var menisken, den er gal med. De har haft svært ved at blive enige om, hvad der er galt, konstaterer Jakob Hjorth.

Det har ikke gjort sagen bedre, at skaden nemt kunne være undgået.

- Det værste er næsten, at det skete ved, at jeg gled i noget vand i omklædningsrummet. Det har nærmest bare gjort mig endnu mere træt af det hele, at det ikke skete ude på banen, men i sådan en soloulykke.

- Os fodboldspillere vil samtidig også gerne have en dato for, hvornår man kan være klar igen, og det har jeg heller ikke kunnet få, fordi vi ikke har vidst, hvad jeg fejler, siger Jakob Hjorth.

Nu aner den 27-årige forsvarsspiller dog langt om længe lys for enden af tunnelen.

- Vi har fået nye øjne på det, og nu er vi blevet enige om, at der skal åbnes op for menisken, så planen er, at jeg skal opereres på mandag.

- Det videre forløb kommer så til at afhænge af, hvor meget de finder derinde. Ved to af tre scenarier tales der om en pause på to måneder, mens det værste scenarie vil betyde en pause på fire til seks måneder. Nu håber jeg, at heldet tilsmiler mig lidt, og at vi kan holde det på to måneder, for så kan jeg jo nærmest være klar fra næste sæsons start, siger Jakob Hjorth.

Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget, så nordjyden har brugt den lange skadespause på at snuse til trænergerningen, idet han er blevet en del af trænerstaben på Hobro IK's andethold i Jyllandsserien.

- Jeg har egentlig altid haft en idé om, at jeg gerne ville være træner, når min tid som spiller er forbi, og så var der en god mulighed her, når jeg alligevel har været skadet i et godt stykke tid. Det var også en god mulighed for at give noget tilbage til klubben, når jeg nu ikke kan spille på banen, siger Jakob Hjorth, der sammen med primært Ole Hedegaard Jensen har ageret assistent for cheftræner Okan Atas.

- Det har bestemt givet mig mere smag for at blive træner på et tidspunkt. Som sagt har jeg vidst i lang tid, at det er en vej, jeg gerne vil gå, når jeg er færdig med at spille fodbold, og det er jeg bare blevet mere klar over nu, siger Jakob Hjorth.

I første omgang har han dog ambitioner om at komme tilbage på fodboldbanen. Kontrakten med Hobro IK løber frem til sommeren 2023, og efter himmerlændingenes stærke forår tyder meget på, at han vender tilbage til et hold, der stadig er at finde i den næstbedste række. Holdet er ubesejret i ni kampe i træk og har otte point ned til Esbjerg under nedrykningsstregen med fem spillerunder tilbage.

- Det betyder sindssygt meget, at det er gået holdet så godt, og det gør det jo for alle i og omkring klubben. Det er fedt at se, hvor godt det er gået, og jeg glæder mig til, at jeg kan komme tilbage og bidrage til det, siger Jakob Hjorth.