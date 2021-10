Et stort ansvar hviler på Mors-Thy's nyudnævnte anfører: -Det passer mig helt fint

HÅNDBOLD:Mors-Thy tog lørdag en vital sejr, da de i anden halvleg splittede bundproppen Nordsjælland Håndbold ad og vandt med hele 35-24.

En af årsagerne til den store sejr var norske Erik Toft, som fortsatte sin imponerende sæsonstart med otte mål og en topscorertitel i kampen. Dermed har han nu scoret 47 mål, hvilket placerer ham på en delt tredjeplads på topscorerlisten i HTH Herreligaen.

- Det er altid dejligt, når man personligt leverer nogle gode præstationer, og jeg er meget glad for den rolle, jeg har på holdet lige nu, siger den 28-årige nordmand.

Erik Toft modtog også et stort klap på skulderen fra cheftræner Niels Agesen, da Emil Bergholts skifte til Skjern betød, at der nu manglede en ny anfører. Valget faldt på Erik Toft, og det ser han som en stor ære.

- Det er stort. Det er et ansvar, som jeg gerne vil have. Jeg har været i klubben i nogle år, så jeg synes også, at det er naturligt, at det er mig, som skal have det ansvar, lyder det fra Erik Toft.

Det er dog ikke kun i anførerhvervet, at bagspilleren har kunnet mærke, at han skal tage mere ansvar.

Mors-Thy mistede i sommerpausen en lang række profiler, mens Mads Hoxer fortsat kæmper med at blive sin skade kvit, og det har medvirket til, at nordvestjyderne har været tyndt besat på bagspillerpositionen.

- Jeg har kunnet mærke, at jeg skal afgøre lidt mere. Det er helt naturligt, at jeg er blevet pålagt det ansvar, og det skal jeg også kunne bære. Det er en rolle, som passer mig helt fint, siger han.

Selvom lørdagens præstation var i top, så godkender Erik Toft ikke sæsonstarten.

- Vi skulle gerne have haft lidt flere point. Vi har mødt nogle gode hold, men vi dummede os mod Ribe-Esbjerg og Fredericia. Men jeg synes, at vi er på vej i den rigtige retning, og det var denne kamp også et bevis på, siger han.