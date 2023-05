Se billederne: Et tidligt og et sent mål gav Vendsyssel den anden sejr i træk

HJØRRING:Vendsyssel FF har for længst måttet opgive drømmene om oprykning til Superligaen, men vendelboerne ser alligevel ud til at få en god afslutning på Nordicbet Ligaens oprykningsspil.

Lørdag eftermiddag blev det til den anden sejr i træk, da FC Helsingør blev sendt hjem fra Hjørring med et 2-0-nederlag. Dermed befæstede Vendsyssel FF fjerdepladsen, hvorfra der nu er fem point til lørdagens modstandere på femtepladsen.

Vendsyssel FF - FC Helsingør 2-0 (1-0) Mål: 1-0 Tobias Anker (8. minut), 2-0 Lasse Steffensen (90. minut)

Advarsler: Carl Lange, Vendsyssel FF (48. minut), Daniel Haarbo, FC Helsingør (79. minut)

Vendsyssel FF's opstilling (4-3-3): Marcus Bundgaard - Thomas Christiansen (Rune Frantsen, 68. minut), Mads Greve, Tobias Anker, Emil Arendrup Nielsen - Mattias Jakobsen (Anton Søjberg, 68. minut), Ayo Simon Okosun, Carl Lange (Zander Hyltoft, 61. minut) - Lucas Jensen (Tiémoko Konaté, 61. minut), Wessam Abou Ali (Lasse Steffensen, 46. minut), Oscar Buch

Dommer: Michael Rasmussen

Vendsyssel FF var klart bedst i første halvleg, hvor vendelboernes aggressive presspil flere gange gav de nordsjællandske gæster problemer.

Allerede efter tre minutter gav det den første mulighed, da Lucas Jensen blev spillet fri i højre side, men anførerens afslutning blev reddet af Helsingør-målmand Hjalte Petersen.

Efter otte minutters spil viftede Helsingør-målmanden Wessam Abou Alis fine frisparksforsøg til hjørnespark, og det gav Vendsyssel FF føringen.

Mattias Jakobsens præcise indlæg fandt Tobias Anker ved bagerste stolpe, og forsvarsklippen steg uimodståeligt til vejrs og pandede bolden i nettet. Hjalte Petersen fik godt nok igen hånden på, men han kunne ikke holde bolden ude af nettet.

Tobias Anker kom siden frem til et par hovedstødsmuligheder mere mod et Helsingør-forsvar, der slet ikke kunne stille noget op imod forsvarsspillerens luftstyrke, men i begge tilfælde manglede skarpheden i afslutningerne.

Vendsyssel FF dominerede første halvleg stort, men forpassede flere gange muligheden for at gøre lovende situationer til store målchancer, fordi skarpheden i den sidste aflevering manglede.

Hjemmeholdets føring var dog ikke i fare i første halvleg mod et Helsingør-hold, der var meget sjældne gæster i Vendsyssels målfelt.

Kort inde i anden halvleg burde Vendsyssel i stedet have fordoblet føringen. Med indskiftningen af Lasse Steffensen, der fra anden halvlegs begyndelse havde erstattet Wessam Abou Ali, fik hjemmeholdet endnu en spiller, der kunne dominere i luften. Han headede bolden ned for fødderne af en helt fri Mattias Jakobsen, der dog løftede sin afslutning over mål.

Efter en times spil var Mads Greve lige ved at score et af sæsonens mere overraskende mål på Nord Energi Arena, da den store forsvarsspiller tog på et slalomløb af en dribletur forbi et par Helsingør-spillere, men missionen blev ødelagt, da en Helsingør-forsvarer til sidst kom på tværs og fik tacklet.

Kort efter var gæsterne i stedet tæt på en udligning, da Alexander Hvid stod helt fri bagerst i feltet, men hans hovedstød gik forbi mål.

Nu bølgede det frem og tilbage, og få øjeblikke senere fik Lasse Steffensen en friløber efter et kikset indgreb fra en Helsingør-forsvarer, men angriberens tamme afslutning var ikke noget problem for Helsingør-målmand Hjalte Petersen.

FC Helsingør formåede dog aldrig for alvor at true Vendsyssels føring, og i slutfasen kunne Lasse Steffensen i stedet slå sejren fast, da han efter fint forarbejde fra Zander Hyltoft bankede bolden i nettet.

Kort efter fik FC Helsingør en oplagt mulighed for at reducere, da Marcus Bundgaard samlede Rune Frantsens tilbagelægning op, men Callum McCowatt bankede det indirekte frispark over mål.

