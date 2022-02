Et uheld på en løbetur har givet Vendsyssel-angriber en sur vinter

FODBOLD:På lørdag sparker Vendsyssel FF gang i forårssæsonen i Nordicbet Ligaen, når Hobro IK kommer på besøg til et nordjysk lokalopgør, men for vendelboernes Lasse Steffensen går der stadig en rum tid, inden fodboldforåret begynder.

Vendsyssel-spilleren blev skadet, allerede inden vinteropstarten begyndte, og et comeback er stadig et stykke væk.

- Jeg var desværre uheldig at brække en knogle på ydersiden af foden på en løbetur. Lige nu har jeg en støvle på, og det skal jeg have i et par uger endnu. Hvis alt går vel, kan jeg begynde genoptræningen efter det, og den vil så nok komme til at tage en måneds tid, siger Lasse Steffensen.

Han lægger ikke skjul på, at skaden har givet ham en træls vinter.

- Det er hårdt. Det er første gang, jeg er ude med en længerevarende skade, og det er hårdt at kunne se gutterne løbe og træne, mens jeg ikke selv kan være med, siger Lasse Steffensen, der trods skaden dog var med Vendsyssel på en netop overstået træningslejr i Tyrkiet.

- Jeg fik selv valget, om jeg ville med, men selv om jeg ikke kunne træne, er der et socialt aspekt på sådan en tur, jeg nødigt ville gå glip af. Men selvfølgelig var det surt at gå i styrketræningslokalet, når de andre skulle ud på banen, siger Lasse Steffensen, der dog prøver at se på sin skadespause fra den lyse side.

- Det er ærgerligt at være ude, men jeg prøver at se positivt på, at jeg nu får chancen for at få bygget på styrkemæssigt. Jeg er 100 procent sikker på, at jeg vender tilbage stærkere, end jeg var før, siger Lasse Steffensen.

Med sine fem mål var han Vendsyssel FF’s næstmest scorende spiller i efteråret, men nu er konkurrencen om en plads i angrebet blevet øget af, at den tidligere superligatopscorer Ronnie Schwartz er blevet spilleberettiget, ligesom Wessam Abou Ali har gjort comeback i opstarten, inden han blev skadet igen i den seneste testkamp.

- Det tænker jeg ikke så meget på. Jeg ved godt, at de andre angribere er dygtige, men som sagt er jeg sikker på, at jeg vender tilbage stærkere. Det værste er, at jeg ikke kan hjælpe holdet, når vi nu lidt ligger og roder rundt i bunden af tabellen, siger Lasse Steffensen, der i sidste sæson blev omskolet fra forsvarsspiller til angriber. I vinterpausen har Vendsyssel sagt farvel til forsvarsspilleren Delphin Tshiembe, men det betyder ikke, at Steffensen igen skal gøre sig i de bagerste rækker, når han er spilleklar.

- Jeg hjælper selvfølgelig gerne i forsvaret, hvis Henrik (Vendyssel-træner Henrik Pedersen, red.) vil have det, men udgangspunktet er, at jeg er angriber nu, siger Lasse Steffensen.