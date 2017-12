Etisk Råd om "store patter": Spillerne skal tænke over etik

FODBOLD: DBU’s Fodboldens Etiske Råd vender hverken tommelfingeren op eller ned i forhold til, om fodboldspillere på landsholdet råber "store patter" som afslutningen på sejrssangen i omklædningsrummet.

Rådet appellerer til, at spillerne er opmærksomme på deres egne etiske spilleregler, lyder det i en udtalelse, efter rådet torsdag havde temaet på dagsordenen.

- Vi har konstateret at sagen har givet anledning til, at nogen har følt sig stødt. Derfor henstiller Fodboldens Etiske Råd, at spillerne på landsholdet er opmærksomme på deres egne etiske spilleregler for optræden på landsholdet.

- Herunder ikke mindst, deres rolle som forbillede især for børn og unge. På tilsvarende vis håber vi, at alle i fodboldverdenen er opmærksomme på de etiske principper fra DBUs Code of Conduct, lyder det fra Fodboldens Etiske Råd.

/ritzau/