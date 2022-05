Europæisk plads kan få betydning for AaB's spillerjagt

FODBOLD:Seks nederlag i de sidste syv kampe og en femteplads er facit for AaB, efter at Superligaens mesterskabsspil søndag blev afsluttet med et 0-3-nederlag på udebane til mestrene fra FC København.

Den dårlige afslutning på sæsonen betød, at AaB dumpede flere pladser ned i tabellen, og det er en stor skuffelse, erkender sportschef Inge André Olsen.

- Det er klart, at vi er skuffede, når vi slutter med at tabe 0-3 foran 35.000 i Parken i en kamp, hvor vi måske bortset fra 10 minutter ikke synes, at vi var med i kampen. Vi burde være tættere på FCK i forhold til kvaliteten.

- Vi havde et godt udgangspunkt tidligere på sæsonen, men vi har fået som fortjent. Når man ikke vinder kampe, kan man heller ikke forvente, at holdene omkring os ikke vinder deres kampe. Vi har ikke været gode nok i de afgørende situationer, og selv om vi har talt om, at vi har manglet marginaler, er det også noget, man skal gøre sig fortjent til.

- Vi skal arbejde på kvaliteten, for vi skal blive bedre med bolden og til at forsvare, for vi har også lukket for mange mål ind, siger Inge André Olsen.

Sportschefen valgte i transfervinduerne både sidste sommer og i vinter at holde sammen på truppen i forsøget på at maksimere de sportslige resultater. I januar takkede AaB blandt andet nej til et bud fra FC København på Rasmus Thelander, der denne sommer formentlig forlader klubben transferfrit.

- Jeg ser det ikke som en fejl. Ser vi over de 32 kampe, synes jeg, at der er sket noget i Aalborg med mange tilskuere på stadion. Fansene har været suveræne hele sæsonen, og de har også set, at vi kunne spille med om noget.

- Vi var ikke gode nok i de sidste kampe, og det skal vi lære af, men der er også sket positive ting i løbet af sæsonen. Fodbold er jo sådan, at man bedst husker kampen i dag (søndag, red.) og sidste søndag mod Brøndby, hvor vi kunne have sikret os fjerdepladsen.

- Der er ikke så mange, der husker vores gode kampe mod Brøndby og Randers tidligere på foråret, men vi må også erkende, at vi ikke har været stabile nok, og at vi ikke har været gode nok i slutningen af sæsonen, siger Inge André Olsen.

Sæsonen er dog ikke nødvendigvis forbi for AaB. Vinder FC Midtjylland torsdagens pokalfinale mod OB, skal AaB op mod Viborg i en kamp om en plads i kvalifikationen til næste sæsons Conference League.

- Vi skal huske på, at der stadig vil være lang vej til gruppespillet, men det vil selvfølgelig betyde noget over sommeren, hvis vi har nogle europæiske kampe at se frem til, og de oplevelser vil også være med til at udvikle holdet, siger Inge André Olsen.

Om det bliver til europæisk deltagelse eller ej, kan også have betydning for sportschefens muligheder i sommerens transfervindue.

- Jeg har talt med spillere, der siger, at de gerne vil ud i Europa og vise sig frem, men om de dermed mener kvalifikationskampe eller gruppespil, har jeg ikke fået svar på. Det kan få betydning for vores muligheder, men ikke voldsomt meget, siger Inge André Olsen.