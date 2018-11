Europæisk sejr: Aalborg slog Lindberg og Co. med to

HÅNDBOLD: Nå, sådan en tidlig kamp i EHF Cup-kvalifikationen, lørdag først på eftermiddagen i Jutlander Bank Arena, besøg af historisk mægtige Füchse Berlin fra den tyske Bundesliga med mange europæiske meritter fra selvsamme turnering hjemme på kaminhylden. Hvordan tacklede man det med Aalborg Håndbold-fortegn?

En sejr, 31-29, plus to med sig i bagagen, når bussen lørdag morgen i næste weekend kører til grænsen og drejer skråt til venstre mod Berlin.

Skader har fyldt meget i den nordjyske klub og senest mod Århus Håndbold måtte holdets mest rutinerede navn Henrik Møllgaard udgå med en knæskade, og han var derfor heller ikke med mod berlinerne. Men at kalde det et decideret skadestema, ville de nok grine over i Füchse-lejren, hvor man er så hårdt ramt på ressourcerne, at fraværet af spillere skal tælles på to hænder.

Aalborg-playmaker Janus Smarason var den lille, når han løb direkte i armene på berlinernes midterforsvar. Foto: Torben Hansen

Tysk håndboldlazaret eller ej, kom berlinerne til Aalborg med stor fysik, klassisk tysk, dét specielt forsvarsmæssigt, hvor Mijajlo Marsenic og Jakov Gojun med en samlet længde på 405 centimeter og en vægt på den gode side af 0,1 ton stykket delte håndmadder i midten ud efter behov - når de altså fik fat i Aalborg-spillerne.

For anført af en driftig islandsk duo, Janus Smarason og Omar Ingi Magnusson, havde nordjyderne indledningsvist stort held til at få bragt gæsterne ud af balance, fik fundet hullerne og fandt fin binding til specielt Magnus Saugstrup på stregen, der også bragte nordjyderne foran 5-3 efter ti minutter.

Derudover nød Aalborg godt af et par Füchse-udvisninger, som flere gange gav et tomt mål at skyde i. Nemme scoringer, men hey - de talte ligeså meget på tavlen.

Til gengæld fik Aalborg Håndbold sværere og sværere ved at løse berlinernes defensiv, som halvlegen skred frem. Seks mod seks stod gæsterne forholdsvis sammentømret. Flere to-måls føringer, 8-6 og 11-9, blev derfor hentet af gæsterne, som med en straffescoring af Hans Lindberg fik udlignet til pausestilling 13-13.

Tryk på kontrafasen

Med syv mål de første seks minutter, deriblandt en lækker skruebold fra Mark Strandgaard inden om Silvio Heinevetter i Berlin-målet til 20-17, fik nordjyderne en rigtig god start på anden halvleg.

Aalborgenserne fik sat gang i den kontrafase og andenbølge, der i den danske liga har kendetegnet holdet, og løbet med gæsterne, som da Andreas Holst ofrede sig på ydersiden af backen, trak en udvisning og udbyggede til 24-20 med et kvarter igen.

Füchse Berlin fik dog spillet sig tilbage på 26-26, men efter et brændt straffekast fra Hans Lindberg, der ellers havde scoret på de seks foregående, og en efterfølgende scoring af Magnus Saugstrup til 29-27, fik Aalborg opbygget en tomålsføring, som blev forsvaret til slutresultatet 31-29.