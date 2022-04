Europamester fører an, når Thisted inviterer på øretæver

BOKSNING:For første gang i dette årtusinde er der en europamester på plakaten til de jyske mesterskaber i amatørboksning. Nikolai Terteryan fra BK Wedala i Vejle, der for blot en måned siden fik EM-guldet hængt om halsen, er trækplastret, når Thisted Atlet Club i weekenden byder på øretæver i Thy Hallen.

- Det er første gang, at vi er værter for så stort et mesterskab, så vi glæder os over at kunne have så stort et navn med. Vi håber, at weekenden kan skabe noget opmærksomhed omkring boksningen og vores klub her i Thisted, og derfor er der også gratis entré fredag og lørdag, siger formand for Thisted Atlet Club, Bjarne Holm.

Nikolai Terteryan har til JM valgt at gå en vægtklasse op, og det sender ham på potentiel kurs mod en duel mod Mathias Høyer Christensen fra Lindholm Bokseklub. Der er fem tilmeldte i let mellemvægt, og det giver mulighed for at se stævnets største stjerne i aktion flere gange.

I eliteklassen er Nordjylland allerede sikret to finalepladser, da der blot er to tilmeldte boksere i vægtklasserne. Magnus Jakobsen fra Pandrup Bokseklub skal i fjervægt møde Nesar Kunduzi fra Rindum i guldkampen, mens Tobias Michelsen fra AK Jyden i Aalborg står over for Victor Osipowski fra Esbjerg i finalen i letvægt.

- Desværre har vi ikke selv boksere, der er klar til JM. Vi har 45 medlemmer, og de er ligeligt fordelt mellem motionister og ungdomsboksere. Tendensen er dog, at de unge talenter ofte falder fra, når de begynder at nærme sig senioralderen, siger Bjarne Holm.

JM indledes fredag aften klokken 19 med blandt andet kvartfinaler hos seniorerne. Lørdag er der semifinaler fra klokken 13 og finaler i ungdomsrækkerne og for begyndere fra klokken 19. Søndag er den store finaledag hos eliten med kampstart klokken 11.

Thisted Atlet Club håber, at man til søndagens finalestævne kan samle op mod 500 tilskuere.