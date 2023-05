Europas stærkeste mænd og kvinder har indtaget Thyhallen

THISTED:Der blev lagt i kakkelovnen til den helt store begivenhed i Thyhallen. Det skete da åbningsceremonien ved EM i styrkeløft, også kendt som EEPC 2023, blev skudt i gang tirsdag eftermiddag med nationalsang og besøg fra borgmesteren.

EEPC 2023 bliver afholdt over de næste seks dage. I Thyhallen skal styrkeløftere fra hele Europa forsøge at slå rekorder og vinde medaljer.

Det er noget som Klaus Brostrøm, der er formand for Thisted Vægttrænings Forening, TVF, har set frem til siden mesterskabet blev aflyst tilbage i 2020.

- Jeg har set meget frem til det. Vi var i 2017 med til at arrangere det store klassiske mesterskab i styrkeløft, og det gik fantastisk godt. Det gjorde, at vi fik blod på tanden og ville have et i 2020 igen, som desværre blev lagt ned af corona. Derfor er vi rigtig glade for at have fået EEPC 2023, siger Klaus Brostrøm.

Formand for Thisted Vægttrænings Forening, Klaus Brostrøm. Foto: Tobias Nguyen

Lokale helte på hjemmebane

Thisted Vægttrænings Forening samarbejder med Thisted Kommune samt de danske og europæiske styrkeløft forbund om mesterskabet, men det er de frivillige kræfter i den lokale klub, der arbejder hårdt på mesterskaberne.

- Vi ser frem til det, fordi vi føler, at der er sjæl i at lave det bedste mesterskab som overhovedet muligt, fortæller formanden.

Styrkeløfterne varmer op til disciplinerne mellem 2. og 7. maj ved EEPC 2023. Foto: Tobias Nguyen

Thisteds borgmester, Niels Jørgen Pedersen, aflagde også åbningsceremonien hos EEPC 2023 besøg.

- Vi er stolte af at trække nogen til, og vi er stolte af at have faciliteter, så det kan lade sig gøre. Det kræver, at vi har lokale folk, der er dybt inde i det, så det gør selvfølgelig også noget, fortæller borgmesteren og tilføjer:

- Så det er godt, og det er dejligt, at folk kommer fra hele Europa og ser vores by, vores egn, og Thy.

I de kommende dage vil der være mulighed for at opleve fire lokale styrkeløftere til EEPC 2023. Ifølge formanden for TVF, så er de lokale helte helt klar på hjemmebanen.

- De virker helt klar. De er selvfølgelig lidt nervøse, men de er motiverede og dygtige. Man ved jo aldrig, hvad der kan ske, siger Klaus Brostrøm.