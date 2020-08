Få det store Tour-overblik: Disse ryttere og etaper skal du holde øje med

CYKELSPORT:Endelig er vi nået frem til dagen, hvor Tour de France tager sin begyndelse. To måneder og to dage efter, at feltet skulle have startet ud på 1. etape, ruller rytterne endelig ud på den første etape omkring Nice, der er hjemby for de første tre etaper.

På grund af den lange pause, så er løbet mere åbent end nogensinde før, og det der på forhånd så ud til at være en duel mellem to superhold, Team Jumbo-Visma og Team Ineos, kan vise sig at blive langt mere interessant, fordi flere af topfavoritterne er blevet sat tilbage af styrt.

Samtidig gør den stadig kritiske situation med Covid-19, at løbet risikerer at blive afbrudt før tid, fordi smittetallet er dramatisk stigende i Frankrig i disse dage.

Over de følgende linjer forsøger vi at give dig et overblik over både hvilke ryttere, der er værd at holde øje med, og på hvilke dage, løbet bliver afgjort.

Favoritterne

Egan Bernal:

Colombianeren er igen at regne som en af de helt store favoritter, efter han vandt løbet i den kaotiske afslutning med omlagte etaper på grund af jordskred sidste år.

Oprindeligt havde man toet, at Bernal skulle udgøre en slagkraftig trio med de to andre tidligere vindere i Chris Froome og Geraint Thomas, men holdet har ændret kort før start, så den primære hjælper nu bliver sidste års Giro-vinder Richard Carapaz og den russiske superhjælper Pavel Sivakov.

Til gengæld har Bernal set ud til at være længder efter sin største konkurrent, Primoz Roglic, i de to store opvarmningsløb, der har været kørt i august. Samtidig har han døjet med rygproblemer, der tvang ham ud af Dauphiné for 14 dage siden.

Primoz Roglic:

Sloveneren har lignet en sand supermand de seneste måneder, hvor han startede med at vinde de slovenske mesterskaber og siden masser af etaper i Tour de l’Ain og Dauphine, inden efterveerne fra et styrt tvang ham ud af sidstnævnte, som han ellers lå til at vinde samlet.

Også hans hold er blevet svækket, da sidste års nummer tre i løbet, Steven Kruijswijk, har måttet lægge kalenderen om efter et styrt.

Jumbo-Visma ligner dog stadig Tourens klart stærkeste hold, men spørgsmålet er, om sloveneren har toppet formen lidt for tidligt.

Thibaut Pinot:

Franskmanden lignede længe en vinder af løbet sidste år, hvor han kørte aggressivt i bjergene og begrænsede tabet på enkeltstarterne. Men to dage før målet i Paris, måtte han pludselig udgå med en skade i venstre knæ.

Pinot er en mand, der kan få løbet til at eksplodere og sammen med løjtnanten David Gaudu, vil han gøre sit ypperste for, at de store favoritter ikke får lov til at sidde og lurepasse indtil de sidste kilometer. Også Pinot døjede dog med en skade i de sidste dage af Dauphiné, men han er den farligste outsider til de to topfavoritter.

Emmanuel Buchmann:

Tyskeren var decideret kedelig, da han først slog igennem som toprytter, men han har i dén grad udviklet sig de seneste år. Sidste år var han en af de mest angrebsivrige på bjergetaperne, og han så særdeles stærk ud, inden også han måtte udgå af Dauphiné efter et styrt. Er han blevet helt klar, så tror jeg på, han kan gå på podiet.

Tom Dumoulin:

Hollænderen er endelig tilbage efter en meget lang skadespause. Egentlig er han med som superhjælper for Primoz Roglic, men ender sloveneren med at gå ned, så kan Dumoulin tage over. Han har erfaring som vinder af store etapeløb, og med stabil dieselmotor i bjergene og en forrygende enkeltstart, så kan han altid holde sig til blandt de forreste.

Den grønne trøje:

Sam Bennett:

For første gang i umindelige tider er der faktisk ræson i ikke at skrive Peter Sagan som favorit til pointtrøjen. Dels er den normalt så suveræne topsprinter efterhånden en skygge af sig selv, dels ligger mange af de indlagte spurter så tidligt på etaperne, at det giver mening for sprinterholdene først at lade udbruddet stikke af sted bagefter. I stedet må irske Sam Bennett siges at være topfavorit. Af de sprintere, der er til start, har han den største topfart, og samtidig er han holdbar nok til at slippe over adskillige stigninger og stadig have tændstikker i benene til en spurt.

Bjergtrøjen:

Romain Bardet:

Egentlig er turen tilrettelagt således, at det meget vel kan blive løbets vinder, der også ender med bjergtrøjen. Omvendt er der dog så mange topryttere med i år, at en del hurtigt vil indse, at de ikke kan køre med om den samlede sejr, og så skal de sætte sig andre mål. Franskmændene elsker de store bjergridt, selvom de ikke ender ud med andet end prikkerne. Og jeg tror simpelthen ikke længere på Bardet som en konkurrent til podiet. Derfor giver denne løsning absolut mening for ham.

De fire nøgleetaper:

4. etape:

Allerede tidligt i år rammer rytterne den første afslutning opad. Allerede på fjerde etape er der mål på den historiske skueplads Orcieres-Merlette, der var hjemsted for en af de mest legendariske dueller mellem Eddy Merckx og Luis Ocana i 1971, hvor sidstnævnte tog hele otte minutter fra den normalt uslåelige belgier. Så tidligt i løbet kan en hård afslutning virkelig tage feltet med bukserne nede, og jeg forventer fyrværkeri på de cirka syv procent stejle ramper.

Danskerne i årets Tour de France Kasper Asgreen, Deceuninck-Quick Step: Den nykårede danske mester har fået en offensiv rolle, hvor han skal jagte etapesejre. Michael Mørkøv, Deceuninck - Quick Step: Danskeren er ekspert i at føre sin sprinter frem til sejr, og det skal han igen gøre for irske Sam Bennett Mads Pedersen, Trek-Segafredo: Danskeren har vist VM-trikoten flot frem med en spurtsejr. Jeg tror, han får chancen for at sprinte med - også på sidste etape. Niklas Eg, Trek-Segafredo: Den danske bjergrytter skal være hjælper for kaptajnerne Ritchie Porte og Bauke Mollema. Christopher Juul-Jensen, Micthelton - Scott: Danskeren skal være arbejdshest for holdets kaptajner. Michael Valgren, NTT Cycling: Nordjyden får nok chancen for at jagte et par etapesejre. Søren Kragh Andersen, Team Sunweb: Danskeren får chancen for at jagte etapesejre - og kan måske lege med allerede på 2. etape Casper Pedersen, Team Sunweb: Han er primært med som hjælperytter. VIS MERE

15. etape:

Pyrenæerne er ikke voldsomt hårde i år, og derfor venter jeg til denne ekstremt svære etape med at slå ned endnu engang. Over de sidste 70 kilometer skal rytterne over tre gevaldigt stejle stigninger med procenter på over syv, og for mig er det nærmest løbets kongeetape alene på grund af sværhedsgraden. Målet er på Grand Colombier, der stiger med hele 7.4 procent over 17 kilometer.

17. etape:

Årets store etape i Alperne tager rytterne over to store pas. Først legendariske Col de la Madeline med over otte procent i snit og med mål på Colde la Loze, der stiger med syv procent over 17 kilometer. Løbet kan meget vel få en forhåndsafgørelse denne dag.

20. etape:

Årets eneste enkeltstart, og så er det endda en bjergenkeltstart. Ruten har aldrig været tilrettelagt bedre for bjergrytterne, end den er i år. Godt nok er de første 30 kilometer flade, men derfra går ruten direkte op i himlen med de sidste seks kilometer op til De smukke kvinders plateau - La Planche de la Belles Filles. Løbets topfavoritter har ikke råd til at have en dårlig dag her.