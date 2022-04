Få muligheder for AaB-træner: Lucas Andersen i spil

FODBOLD:AaB-træner Lars Friis har et forholdsvis begrænset udvalg at vælge fra til fredagens superligakamp mod Randers FC.

Kristoffer Pallesen er røget i karantæne efter sit gule kort senest mod Brøndby, og Magnus Christensen kæmper stadig med at blive en ankelskade kvit. Han har været ude på træningsbanen i løbet af ugen, men midtbanespillerens comeback er udsat endnu en uge.

Trioen Pedro Ferreira, Gudmundur Thórarinsson og Rufo er ligeledes på skadeslisten. De tilbragte torsdagens træning med løb rundt om banen og mangler fortsat at blive indlemmet i spiltræningen.

- De arbejder hårdt, men er ikke helt klar endnu, siger AaB's cheftræner.

Lucas Andersen har efterhånden trænet med i noget tid, selvom AaB har kategoriseret ham som ukampdygtig. Cheftræner Lars Friis vil da heller ikke helt udelukke, at anføreren kan få en plads i truppen til kampen mod Randers FC.

- Det er i hvert fald tæt på. Han har jo ikke spillet fodbold i lang tid, men han har trænet rigtig godt med og ser fornuftig ud. Men det er vigtigt at understrege, at han ikke kommer til at revolutionere noget her i første omgang. Det kan vi ikke forlange af ham, siger Lars Friis.

Kampen mod Randers FC fløjtes i gang fredag kl. 18.30 på Aalborg Portland Park.

