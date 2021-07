Få overblikket over spillerflugten i Vendsyssel - her er de i dag

Dusan Jajic: Västerås SK

Den svenske midtbanespiller optrådte i alt 22 gange for Vendsyssel FF, heraf 14 gange i den seneste sæson. Efter en tumultarisk periode, søgte han tilbage mod vante rammer i hjemlandet og vendte snuden hjem til Superettan-klubben Västerås SK.

Fabian Ehmann: SV Horn

Efter godt to år i udlandet, er den østrigske målmand rejst hjem til alpelandet. Ehmann blev hentet til Vendsyssel i vinteren 2021 og fik en række kampe, da det normale førstevalg, Peter Friis Jensen, pådrog sig en skade.

Gregory Berthier: FC Chambly-Oise

Det blev et kort bekendtskab med den alsidige franske midtbanemand, der ankom til Vendsyssel i efteråret 2020. Han skrev for nylig under på en kontrakt med den franske National-klub, FC Chambly-Oise.

Jakob Hjorth: Hobro IK

Den 26-årige midtstopper har de seneste år været en vigtig bestanddel og bastion i forsvarskæden hos Vendsyssel FF. Med mere end 75 kampe for klubben, er det en erfaren herre, som nu tørner ud for lokalrivalerne Hobro IK, der hentede ham til på en fri transfer.

Jeppe Svenningsen: Thisted FC

Jeppe Svenningsen får i den kommende sæson glæde af Mikkel Agger, der ligeledes er rykket mod sydvest. Den 26-årige forsvarsspiller fik i alt tre år i Hjørring-klubben og var således også en del af Superliga-truppen. Vendsyssel mister en spiller, der har 64 kampe i landets næstbedste række på bagen.

Mikkel Agger: Thisted FC

Angriberen Mikkel Agger valgte, ligesom Dusan Jajic, at søge tilbage mod trygge rammer. Således vendte han hjem til sin barndomsklub, Thisted FC, der i kommende sæson gør sig i den landsdækkende 2. division.

Søren Henriksen: Ansat som Head of Sports Development i klubben

Den 30-årige rigmand, der tit ses køre rundt i luksuriøse sportsbiler, havde en kontrakt, der løb ud, men klubben overtalte ham alligevel til at blive hængende. Det på trods af, at han først lige var flyttet til København, da han blev præsenteret som Head of Sports Development. Det blev til 128 kampe for Henriksen i Vendsyssel-trøjen, som også var med i Superligaen.

Virgiliu Postolachi: Lejeaftale ophørt

Det blev kun til sporadiske optrædener for fransk-moldaveren, der det meste af forårssæsonen kunne se klubbens kampe fra bænken. I alt fik angriberen 97 minutters spilletid, og det var derfor også forventet, at han ville vende hjem til sin permanente arbejdsgiver, belgiske Royal Excel Mouscron, da hans lejeophold i Danmark kom til en ende.

Muhammed-Cham Saracevic: Lejeaftale ophørt

Et af beviserne på, at Core Sports Capital havde overtaget Vendsyssel FF, skete i efteråret, hvor Muhammed-Cham Saracevic blev lejet ud fra samarbejdsklubben Clermont Foot. Det blev til 22 kampe, to mål og et oplæg i Vendsyssel-trøjen for østrigerens vedkommende, der, som det ser ud nu, skal spille i den bedste franske række, Ligue 1, i den kommende sæson.

Andreas Kaltoft: Kontrakt udløbet

Forsvarsspilleren, der har optrådt på det danske U19-landshold, havde kontrakt frem til 30. juni 2021, og han står pt. uden kontrakt.

Mikkel Wohlgemuth: Kontrakt udløbet

Ligesom Kaltoft, har Wohlgemuth også spillet på U19-landsholdet, men den tidligere FCK-akademispiller står også uden kontrakt efter udløb denne sommer.

Morten Knudsen: Kontrakt udløbet

Pudsigt nok har Morten Knudsen også spillet kampe på det danske U19-landshold, ligesom sine to tidligere holdkammerater, der figurerer ovenfor. Den tidligere Inter-spiller var skadet i en stor del af den forgangne sæson og fik bare 58 minutters fodbold.