Fæl Frederikshavn-nedtur: Slået stort af bundprop

RØDOVRE:Det har længe lignet et faktum, at Rødovre Mighty Bulls ville blive nummer ni og sidst i Metal Ligaen og dermed misse slutspillet.

Fredag aften kunne Frederikshavn White Hawks mere eller mindre begrave Rødovres slutspilsdrømme, men sådan gik det ikke.

Rødovre var effektive i powerplay og vandt på egen is så klart som 5-1, selvom skudstatistikken var relativt lige. Dermed reducerede de afstanden op til de formsvage nordjyder til 11 point, og med otte runder tilbage af grundspillet er der stadig 24 point at spille om.

Rødovre kom foran tidligt i kampen, da de straffede kampens første udvisning, og spillet havde kun været sat i gang i 24 sekunder, før det også blev 2-0. Frederikshavn skabte dog fornyet håb med en reducering fra Sebastian Brinkman Andersen i slutningen af 1. periode.

I 2. periode trak Rødovre dog fra igen med målene til 3-1 og 4-1 - det sidste nok engang i powerplay - og siden satte de trumf på i 3. periode. Her scorede Rødovre kampens tredje scoring i overtal til 5-1, og så var det "game over" for Frederikshavn White Hawks.