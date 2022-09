Færøerne tager stor skalp med sejr over Tyrkiet

Normalt er det fodboldverdenens miniputnationer, som Færøerne nedlægger, når øboerne fra den nordlige del af Atlanterhavet en gang imellem sejrer.

Men søndag lykkedes færingerne med at tage en noget større skalp. Her var Tyrkiet på besøg i Thorshavn til en kamp på Nations Leagues tredjeøverste niveau, og den endte altså med en hjemmebanesejr.

Tyrkerne blev sendt hjem med et nederlag på 2-1 i bagagen. De to fodboldnationer ligger ellers 83 pladser fra hinanden på Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) verdensrangliste.

Men det var ikke til at se søndag. Færøerne kom foran 1-0 på et mål af Viljormur Davidsen kort inde i anden halvleg.

Blot en håndfuld minutter senere stod der så 2-0 efter en scoring af Jóan Símun Edmundsson.

Med en reducering af Serdar Gurler i næstsidste minut i den ordinære spilletid fik Tyrkiet skabt spænding, men færingerne holdt altså hovedet koldt i slutfasen.

Sejren var Færøernes anden i gruppespillet i Nations League, og færingerne fik revancheret nederlaget på 0-4 til Tyrkiet tilbage i juni.

Kampens resultat ændrer dog ikke på, at Tyrkiet endte som vinder af gruppen og dermed rykker op på Nations Leagues næsthøjeste niveau.

På øverste hylde i Nations League sikrede Holland sig avancement til turneringens Final 4-stævne med en sejr på 1-0 over naboerne fra Belgien på et mål af Liverpool-stjernen Virgil van Dijk.

Holland lå allerede inden kampen på førstepladsen i sin gruppe og skulle bare undgå et nederlag for at indløse billet til semifinalen.

Hollænderne nåede finalen i den første udgave af Nations League tilbage i 2019, men tabte til Portugal.

Der er nu sat navn på to af de fire deltagere i Final 4-stævnet i Nations League. Ud over Holland gik Kroatien også videre fra Danmarks gruppe søndag.

Mandag bliver de sidste to grupper på øverste niveau afgjort.

/ritzau/