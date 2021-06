Jacob Friis i markant sceneskifte

FODBOLD:Spekulationerne har været mange i de seneste dage. Hvad skal Jacob Friis' fodboldfremtid byde på? Det svar er nu blevet givet. Det er dog ikke det svar, som mange sikkert havde forventet.

Jacob Friis har nemlig valgt at gå i en helt anden retning, end den kurs hans karriere hidtil har taget sigte efter.

I de kommende to år skal Jacob Friis stå i spidsen for det danske U19-landshold for kvinder. Det er en beslutning, der har været overvejet grundigt hos den nordjyske fodboldtræner, der har haft rigeligt med tilbud på hånden. Det har da heller ikke været uden visse overvejelser, at Jacob Friis har sagt ja til sit nye job. I sidste ende var det dog en let beslutning.

- Jeg har gjort mig mange overvejelser omkring det her valg. Da jeg for noget tid siden blev spurgt ind til det her job, begyndte jeg at lave min research. Jeg tror, at det der ramte plet var, da jeg havde en snak med Peter Bonde, der sagde det meget godt: Det er et fodboldhold, som alle andre og de skal trænes ligesom alle andre, siger Jacob Friis.

- I den sidste ende kiggede jeg også på, hvad jeg kunne få ud af sådan et job ud fra et fagligt perspektiv. Her er min konklusion ret enkel. Nu skriver jeg to år med DBU, og jeg er helt sikkert en bedre træner om to år, siger Jacob Friis.

Uden at tale nogen eller noget ned, så er det et markant sceneskifte for Jacob Friis, der godt kan se sig selv få en masse viden ud af sit sporskifte rent trænermæssigt.

- Jeg glæder mig til at blive en del af DBU. Med alle de dygtige folk, der er i DBU lige nu, så ser jeg meget frem til at blive en del af det. Det tiltaler mig for eksempel meget, at spillestilsmøder i DBU foregår på tværs af alder og køn, så det er alle, der sidder med ved bordet, siger Jacob Friis.

- Når man er i superliga-møllen, så har man aldrig for alvor tid til den ekstra fordybelse, hvor man virkelig kan studere spillet. Den mulighed får jeg nu, hvilket jeg ser som en fin udviklingsmulighed, siger Jacob Friis.

Familien spiller naturligvis ind

Jacob Friis har aldrig lagt skjul på, at det næste job også ville blive valgt ud fra et perspektiv, der tog hensyn til familien, der har været hårdt prøvet igennem det sygdomsforløb, som datteren Luna var igennem.

- Der er også noget lavpraktisk forbundet med det her job. Efter halvandet år i helvede passer det her job godt ind i mit familieliv. Jeg valgte relativt hurtigt at afskære mig fra en masse muligheder. Det er muligheder, som jeg kan jagte om et par sæsoner, når jeg kan udvide horisonten, siger Jacob Friis.

- Hvis det ikke var sket med det her sygdomsforløb, så havde jeg ikke sagt op. Så der havde jeg forhåbentligt stadig siddet i jobbet. Den havde bare fået fuld hammer ude på AaB, men jeg er også sådan indrettet, at ting sker her i livet. Det her var den helt rigtige beslutning, og jeg er glad for, jeg valgte at gøre sådan, siger Jacob Friis.

Han har taget nogle af erfaringerne fra datterens sygdomsforløb med sig videre. Særligt omkring bekymringer.

- Jeg har da spurgt mig selv, hvor det her ville stille mig, men jeg har det sådan, at der kan jo ske så mange andre ting her i livet, som man skal bekymre sig mere om, så det går nok, og jeg glæder mig helt vildt til at starte i det her job, siger Jacob Friis.

Jobbet i DBU som U19-kvindelandstræner byder også på et tæt samarbejde med en anden tidligere AaB-cheftræner. Lars Søndergaard er som bekendt landstræner for A-landsholdet på kvindesiden, og det indbyder derfor til et tæt samarbejde med Jacob Friis.

- Der er ikke noget U20 eller U21-landshold på kvindesiden, så de bedste fra U19 kan gå ind omkring A-landsholdet. Derfor vil jeg helt naturligt få et samarbejde med Lars Søndergaard, og det ser jeg meget frem til, siger Jacob Friis.

I det hele taget ser Jacob Friis meget frem til at blive en del af dansk kvindefodbold, der i den grad oplever en storhedsperiode i disse år med et sjældent set stærkt landshold, som det store trækplaster.

- Det accelerer på mange leder og kanter i kvindefodbolden. Damesiden herhjemme har jo nogle af verdens bedste spillere, så dansk kvindefodbold har noget unikt at tilbyde. Herrerne er også godt med, men der har vi bare ikke lige nogen Messi eller Ronaldo, som vi eksempelvis har med en Pernille Harder på kvindesiden, siger Jacob Friis.