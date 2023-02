Familien Krabbe avler hest til OL-rytter: - Det er tossefint

SNEDSTED: Det startede med et føl. Else-Marie og Jens Christian Krabbes børn Marie, Ane og Lars kunne godt lide at ride. Derfor tog Jens Christian Krabbe i 1991 ud til det lokale Stutteri Horsfeld og købte en avlshoppe. En avlshoppe, der skulle vise sig at blive én af årets bedste.

Det gav blod på tanden. Efter Else-Marie og Jens Christian Krabbe fra 1971 til 2006 avlede kvæg, valgte de at gå ind i hesteavl. Nu ejer de et stutteri og har for længst bygget en ridehal, hvor den gamle kostald lå.

Det har betydet meget for familien, som i dag næsten alle har med heste at gøre. Lars Krabbe har ligeledes avlet heste. Det samme har Marie Krabbe, der sammen med søster Ane Krabbe og børnebørn, rider til daglig. Hestene er blevet ligeså vigtige for familien Krabbe, som familien er for hestene.

Den gyldne hoppe

Familien Krabbe har i mange år haft gode erfaringer med solide hoppestammer, der har skabt dygtige dressurheste. Men familiens gyldne hoppe er Svalegårds Hottie, der kan føres tilbage til familiens første hoppeføl fra 1992.

Svalegårds Hottie blev født tilbage i 2008, og har siden vundet en del indenfor hestesporten. Det gælder både første og andenpladser i dressurchampionater og udtagelse til VM for ungheste. Svalegårds Hottie blev efterfølgende solgt til hestesportscentret Blue Hors, men efter en skade tog Jens Christian Krabbe chancen for at købe hende tilbage som avlshoppe.

- Det var et fund vi fik tilbage. Vi vidste jo ikke den avlede så godt, det var der ingen der vidste. Det var jo ikke sikkert, den gav vindergenet videre, men det har den så gjort, fortæller Jens Christian Krabbe.

For fire år siden blev hingsten Svalegårds Hot Driver nemlig født. Et føl, der skulle vise sig at blive en dygtig dressurhest, og som i dag bliver redet af selveste VM-guldvinder og OL-rytter Cathrine Cassøe Krüth.

- Jamen det er jo tossefint, siger Jens Christian Krabbe begejstret.

- Det er vi virkelig stolte over, og derfor ønsker vi at hingsten får optimale betingelser for at klare sig godt i sporten, og det gør vi jo ved at sende den til én af de bedste ryttere herhjemme, tilføjer datteren Ane Krabbe.

Jens Chr. Krabbe med den gyldne hoppe "Svalegårds Hottie". Foto: Bo Lehm

Sådan skaber man en stjernehest

Lige med Svalegårds Hottie har det ikke betydet alverden for, hvilken hingst den blev parret med. Den gyldne hoppe har nærmest kun født succesfulde føl, der alle er navngivet efter den 15-år gamle hoppe. Men så simpelt er det normalt ikke med avlsheste.

Det er en kombination af hingsten og hoppen, der skaber den perfekte stjernehest. Hesten skal kunne skridte, trave, galopere, lade sig ride og så skal den også se godt ud. Men Svalegårds Hot Driver kan det hele. Det er blandt andet årsagen til, at Carina Cassøe Krüth er glad for netop denne hingst.

- Ofte er det sådan, med de meget tændte hingste, at der kan være et problem med deres ridelighed, men så er de ofte så tændte, at de ikke kan skridte. Her synes vi, vi har en komplet hingst. Den kan skridte, trave, galopere og lade sig ride, fortæller Ane Krabbe.

Svalegårds Hot Drivers far har også haft en enestående karriere indenfor hestesporten og vundet adskillige danske dressur championater. Den næste drøm på dagsordenen er, at Svalegårds Hot Driver, ligesom sine forældre, bliver udtaget til VM for ungheste til næste år.