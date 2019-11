Fansene valfarter til ishockey i Aalborg: Tilskuerfremgang gør Pirates-direktør stolt

ISHOCKEY:Der blev i fredags trukket lod til semifinalerne i Metal Final4, da Aalborg Pirates' direktør, Thomas Bjuring, stod for lodtrækningen. Her trak han lokalrivalerne fra Frederikshavn White Hakws op ad bowlen som aalborgensernes modstandere, mens Rungsted Seier Capital møder Herlev Eagles.

Selvom Thomas Bjuring gerne havde set en ren nordjysk finale, er han godt tilfreds med, at de nordjyske hold i det mindste får lov at afgøre finalepladsen mellem sig, når det går løs med semifinalerne 31. januar.

- Nu når vi ikke kan få dem i en finale, så var det her den næstbedste løsning. Det er altid sjovt, når vi spiller mod Frederikshavn, og så er det ikke mindst godt for ishockeyen og Nordjylland, at vi kan præsentere denne kamp til Final4, lyder det fra Pirates-direktøren.

Der er endnu ikke fundet en vært til Final4-stævnet. Aalborg Pirates stod for arrangementet i seneste sæson, og ifølge Thomas Bjuring så vil Aalborg gerne gentage succesen og indsender derfor et bud på Final4, inden arrangøren bliver afsløret på et møde 2. december.

- Jeg er overbevist om, at vi har en god mulighed for at få det til Aalborg. Vi har en flot opbakning fra vores kommune til vores setup, og samtidig har vi vist, at vi er dygtige til at drive events. Så jeg er godt i gang med at lave et seriøst bud, som jeg er sikker på, er konkurrencedygtigt, siger han.

Det skal være en af de fire semifinaledeltagere, som holder Final4, men Frederikshavn har ikke mulighed for at være værter, da hockeyarenaen står for et andet arrangement den weekend.

Pirates tager konkurrencen op

Aalborg Pirates er det hold i Metal Ligaen, som har det absolut højeste tilskuersnit per hjemmekamp. Det kommer ikke som en overraskelse for Thomas Bjuring, at aalborgenserne endnu engang ligger øverst på dette område, da de i Aalborg kan fremvise noget af landets bedste ishockey.

Men de mange tilskuere skyldes også et målrettet arbejde på at skabe events omkring ishockeyen, som også er et af de 12 kriterier, som komiteen vægter, når der skal findes en vært til Final4.

- Det, der står allerøverst på vores strategiboard i bestyrelseslokalet, er oplevelsesøkonomi, og det synes jeg for alvor, at vi ser resultatet af. Jeg tror, at vi som ishockeyklub og underholdningsprodukt har fundet den rigtige vej til at tage konkurrencen op mod alle de oplevelsesmuligheder, nordjyderne har, og det betyder, at vi tiltrækker mange flere i hallen, end kun dem som går op i ishockey, forklarer Pirates-direktøren.

Aalborg Pirates har i gennemsnit trukket over 3000 tilskuere til kampene i Bentax Isarena i denne sæson, og det er en del højere end på samme tidspunkt sidste år.

- Det er bemærkelsesværdigt, at vi har haft så mange tilskuere så tidligt på sæsonen. Vi plejer først at runde 3000 tilskuere i snit på den anden side af jul. Der er tilskuerfremgang i det nordjyske, og det er vi både glade for og stolte af, konstaterer Thomas Bjuring.