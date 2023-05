Fantomstart rakte ikke for Hjørrings gulddrømme

GENTOFTE:Der var spillet mindre end et minut, da Casper Knudsen udnyttede en kæmpe fejl fra Gentoftes keeper til at bringe Hjørring Futsal Klub foran i den anden DM-finale. Kravet var en sejr til Hjørring for at holde drømmen om DM-guld i live.

Det krav blev forvandlet til et decideret håb, da Hjørring ikke alene bragte sig foran med 1-0 men også med 2-0. Begge gange var det Danmarks mest målfarlige ejendomsmægler Casper Knudsen, der blev noteret for scoringen.

Gentofte havde vundet den første finale i Hjørring så overbevisende som 5-0, men lørdagens kamp var en anderledes ligeværdig dyst. Hjørring havde tydeligvis trænet på at spille sig ud af eller forbi Gentoftes høje pres, der var udslagsgivende i den første finale. Denne gang fik Hjørring løst den del bedre.

Gentofte lod sig imidlertid ikke ryste, men det gjorde Hjørring måske, da et par store dommerfejl så ud til at bringe dele af Hjørring-holdet ud af fatning.

Oscar Merling lagde yderligere en dæmper på Hjørrings gejst, da han reducerede, og mod første halvlegs slutning formåede Gentofte ikke bare at udligne men også bringe sig foran med 3-2.

Dermed var kravet til vendelboerne to scoringer i anden halvleg. Det kom man aldrig for alvor i nærheden af. Til gengæld viste Gentofte sin store klasse, da københavnerne formåede at bringe sig afgørende foran ved Louis Veis. 4-2-scoringen til Gentofte punkterede reelt alle forhåbninger om en Hjørring-sejr.

Gentofte fik vist, hvorfor holdet er så dominerende i dansk futsal. DM-titlen var den sjette på stribe, men Hjørring Futsal opruster til næste sæson, så spørgsmålet er, om Hjørring langt om længe får held til at støde Gentofte af tronen.