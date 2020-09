Fart på forsvarstalent: Fra U17-reserve til varmt transferemne

FODBOLD: 17 år og 230 dage.

Så gammel var Mathias Ross, da han 2.september 2018 afløste en skadet Jakob Blåbjerg i udekampen mod Randers FC og blev den fjerdeyngste AaB-debutant i Superligaen.

Bare et års tid før, var der ikke meget som pegede i retning af, at forsvarsspilleren skulle optræde på øverste hylde i dansk fodbold. Her var Mathias Ross førsteårs U17-spiller i AaB med lang vej til startopstillingen. Til spillersamtalerne var beskeden, at AaB prioriterede forsvarsspillere, som var gode på bolden, så Mathias Ross var, efter eget udsagn, nede som nummer tre eller fire i køen.

- I det første år som U17 spillede jeg vel stort set ikke på førsteholdet, jeg havde nogle indhop som angriber og måske en enkelt kamp som forsvarer, som jeg husker det. Så blev jeg andetårs U17 og blev den ældste i årgangen, begyndte at spille, og derfra gik det bare megastærkt. Det gik op for mig, at hvis det skulle være, så var det nu. Bliver man U19-spiller uden at have spillet som andetårs U17, så begynder det at se svært ud. Jeg skulle give den en skalle, hvis det skulle blive til noget, og så fik jeg noget tillid fra træneren og begyndte at spille. Det gavnede mig helt vildt, fortæller Mathias Ross i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten.

Udenlandsk interesse

Han har i 2020 fået spilletid i stort set alle AaB's superligakampe og i langt de fleste med plads i startopstillingen. Derudover er han anfører på det danske U19-landshold. Det er blevet opfanget på flere udenlandske klubbers talentradar, og AaB's sportschef Inge André Olsen har tidligere udtalt, at Mathias Ross er et af nordjydernes varmeste salgsemner i det aktuelle transfervindue.

- Det påvirker mig egentlig ikke. Jeg har en aftale med min agent om, at jeg hører noget, hvis der er noget konkret, og jeg har ikke hørt noget fra ham endnu, så der har ikke været noget at forholde sig til. Men jeg tager det som et skulderklap, at jeg har været nævnt i den sammenhæng, fortæller Mathias Ross.

Du kan høre meget mere til ham i Ripodsten, hvor forsvarsspilleren har selskab af NORDJYSKEs sportsjournalist Søren Olsson og Vendsyssel FF's cheftræner Lasse Stensgaard. Sidstnævnte fortæller blandt andet om skiftet fra AaB til Vendsyssel, og hvordan starten i klubben har været. Du kan finde Ripodsten på nordjyske.dk/lyt og andre podcastplatforme som eks. iTunes, Spotify, Podimo, SoundCloud mv.