Farvel Fortuna - nu venter eventyr i fodboldgal by

HJØRRING:Efter 135 kampe i den grønne Fortuna Hjørring-trøje bliver nummer 136 den sidste for angriberen Camilla Kur Larsen.

Den 33-årige frontløbers afskedskamp for ligaklubben bliver lørdagens hjemmekamp mod Sundby.

Derefter venter et udenlandsk eventyr. Fremtiden ligger i den fodboldgale engelske by Liverpool, for efter måneders adskillelse flytter Camilla Kur sammen med fire-årige Rose nu over Nordsøen for at blive genforenet med sin mand og Roses far, den tidligere Fortuna Hjørring-cheftræner Brian Sørensen, som i dag er cheftræner i den engelske ligaklub Everton, som han overtog ansvaret for i april.

Camilla Kur kan se tilbage på en lang karriere i toppen af dansk og international kvindefodbold, hvor hun igennem 15 år har repræsenteret Skjold, Brøndby, FC Nordsjælland og Fortuna Hjørring samt klubber i USA, Italien og Norge.

Om det bliver til en aktiv karriere i engelsk fodbold er indtil videre uafklaret, men Camilla Kur har fortsat appetit på at spille.

- Jeg er ikke færdig med at spille fodbold. Jeg har været i kontakt med nogle klubber, som er interesseret i at få fat i mig, og jeg kan også være interesseret i dem. Men - der er jo tale om en større omvæltning, når vi flytter til England, så jeg skal i meget større omfang tænke på familien og ikke mindst Rose, der skal finde en ny børnehave, siger Camilla Kur, som også har 10 A-landskampe på sit CV.