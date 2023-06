Farvel til Aalborg med manér: Hurtigere, højere og stærkere

AALBORG:En kommende verdensstjerne slog det sidste slag, da DM-ugen søndag aften rindede ud i Aalborg. Efter to år i det nordjyske skal den nyskabende sportskaravane nu videre til Herning.

Den blot 17-årige Rebecca Munk Mortensen, der er spået til at blive det næste store danske tennisnavn, slog dog bolden ud og tabte sin første seniorfinale i damesingle på Aalborg Tennisklubs intime anlæg.

Vilma Krebs Hyllested blev i starten af finalen fejet af banen, men hun kæmpede sig flot tilbage og slog landsholdskammeraten 7-6 i tredje sæts tiebreak. Dermed tog hun imponerende tre titler med hjem fra Aalborg, da hun også sejrede i damedouble og mixeddouble.

Rebecca Munk Mortensen tabte en tæt finale til Vilma Krebs Hyllested på Aalborg Tennisklubs baner efter tiebreak i tredje og afgørende sæt. Foto: Torben Hansen

Sølvvinder Rebecca Munk Mortensen, der netop har været i juniorernes kvartfinale ved French Open, rejser nu videre til juniorernes Wimbledon.

Det bliver spændende at se, hvor stjerneskuddet befinder sig på verdensscenen, når DM i tennis i 2025 vender tilbage til Aalborg.

Tennisfinale i Aalborg

Søndagen bød også på en uventet DM-triumf på Skovdalen Atletikstadion, hvor den blot 16-årige Frederikke Voss Vestergaard vandt guld på 200 meter i en personlig rekordtid på 24,66 sekunder.

- Da jeg stillede til start, drømte jeg bare om at klemme mig videre til finalen, og jeg skal knibe mig i armen over nu at stå med guldet om halsen. At det ovenikøbet sker her på hjemmebane i Aalborg, er bare perfekt. Det var et drømmeløb, siger Aalborg Atletik & Motions nye guldfugl.

Frederikke Voss Vestergaard fra Aalborg Atletik & Motion slog til i fraværet af nogle af de mere etablerede sprintere og tog guld på 200 meter i Skovdalen. Foto: Torben Hansen

Frederikke Voss Vestergaard har hele sin fremtid foran sig, så hun tager ét skridt ad gangen.

- Det næste mål for mig bliver at indfri drømmen om at komme til det europæiske ungdoms-OL i Slovenien i slutningen af juli, siger hun med et forventningsfuldt smil.

Aalborg Atletik & Motion fik i øvrigt også en dobbelt guldvinder i DM-ugen i skikkelse af Sebastian Sund Frandsen i både 110 og 400 meter hæk.

Jagter VM-billet

Der var ligeledes guld på 200 meter til den mere scenevante Benjamin Lobo Vedel, der med nød og næppe nåede med på startlisten på sin gamle hjemmebane og vandt i tiden 21,01.

Benjamin Lobo Vedels niece fik den guldmedalje på 400 meter, onklen vandt i 2022. Søndag kunne hun supplere samlingen med en guldmedalje på 200 meter. Foto: Torben Hansen

- Jeg har haft nogle problemer med skader, som vi har haft svært ved at sætte fingeren på. Så det var først for en uge siden, at jeg besluttede mig for at komme her og få noget fart ind i benene. Heldigvis gik det godt, og der skal ikke være nogen tvivl om, at Skovdalen er min favoritbane, så det ærgrer mig, at Aalborg nu skal give DM-ugen videre, siger Benjamin Lobo Vedel.

Aalborgenseren sigter mod at kvalificere sig til VM i Budpest i slutningen af august på favoritdistancen 400 meter.

- Jeg er vel på 95 procent lige nu, men det er en opadgående kurve, og nu tager jeg videre til Diamond League-stævne i Lausanne på fredag. Heldigvis er der også en masse stævner i juli, hvor jeg har mulighed for at kvalificere mig, lyder det fra Benjamin Lobo Vedel.

DM i atletik i Skovdalen

Om sæbynitten Kasper Larsen skal videre til nye konkurrencer i længdespring, er mere usikkert. Han stillede søndag op på Honnørkajen i Aalborg for at forsvare sidste års DM-guld, men han måttes nøjes med bronze efter et spring på 7,28 meter. Medaljens karat var dog ingen skuffelse.

- Jeg har desværre problemer med min højre fod, som jeg nu har haft gennem flere år, og lægerne har ikke kunnet finde ud af, hvad der er galt. Jeg stillede kun op, fordi kulissen er så fed i Aalborg, at jeg bare ikke ville gå glip af den oplevelse.

- Jeg var helt ærlig i tvivl, om jeg overhovedet kunne springe på foden, så bronze er sgu fint nok, siger Kasper Larsen med et smil, inden han lægger ansigtet i mere alvorlige folder.

DM-ugen sluttede søndag med et væld af konkurrencen i byrummet i Aalborg. Aalborg 25. Juni 2023 Foto: Torben Hansen

- Det her kan meget vel have været mit sidste spring i karrieren. I hvert fald med højre fod, og selvom man godt kan træne sig op til at springe med venstre, så er det et meget svær skifte at lave efter otte år. Nu må tiden vise, hvad jeg beslutter, siger Sæby-springeren.

Selvom Herning i 2024 har fået værtsskabet for DM-ugen, er det ikke et farvel men et på gensyn til Aalborg. Allerede i 2025 er begivenheden tilbage i Nordjylland.

DM i længdespring