Farverige Sousa er klar til at trylle i AaB: - Selvfølgelig kommer jeg til at skifte hårfarve

AALBORG:AaB-truppen har fået et nyt sjovt bekendtskab med Allan Sousas ankomst til Aalborg. Brasilianeren er nemlig ikke bare en dygtig fodboldspiller. Han virker også som et sjovt indslag i en trup, hvor han allerede virker til at have skabt sig gode relationer.

Opfattelsen af ham som en temperamentsfuld uligevægtig egoist, som visse episoder fra hans første tid i Vejle kunne indikere har ikke noget på sig. Tværtimod. I AaB-regi er det i første omgang den brasilianske glæde. Der er virkelig dømt joga bonito med Allan Sousas ankomst til Hornevej. Selv i den sløje sæsonpremiere viste brasseren positive takter.

Han får talt med en masse holdkammerater i de korte pauser under en træning, og set udefra virker det nemt for Allan Sousa at glide ind og blive en del af AaB-truppen. Direkte adspurgt er han også glad for at være i AaB, og var det ikke fordi, Jakob Ahlmann med et kæmpe smil på læben bryder ind og minder Sousa om, at han skal huske at nævne glæden over at spille med og ikke mod AaB-backen, så havde han fint selv solgt historien om, at han er faldet godt til i Aalborg.

- Det har været en fornøjelse at spille på hold med de her dygtige spillere i stedet for at spille mod dem. Jeg ser virkelig frem til at komme i rigtig kamp med de her gutter, siger Allan Sousa iført et kæmpe smil.

Den brasilianske kantspiller er landet godt i Aalborg. Det understreger han selv, da han skal fortælle om de første uger som AaB-spiller.

- Jeg føler, at jeg har lært mine holdkammerater godt at kende i løbet af de første uger. Det har også været meget vigtigt for mig, at vi havde træningslejren i Polen. Det giver mig meget, at vi har været sammen hele døgnet. Det har skabt en fornemmelse af, at jeg har været i klubben i lang tid, siger Allan Sousa.

I Vejle var der ofte andre brasilianere i klubben. Det er der ikke i AaB. Det nærmeste Sousa kommer en landsmand er portugisiske Pedro Ferreira, som han kan tale portugisisk med.

- Det betyder da lidt. Det gør det hele lidt nemmere, men jeg snakker godt engelsk, så jeg kan sagtens snakke godt med alle de andre i truppen. Jeg tror faktisk, at det betyder mere for Pedro, at han har en at snakke portugisisk med, for han er en lidt mere genert type, end jeg er, siger Allan Sousa.

Det virker som en meget ydmyg Allan Sousa, der går til opgaven i AaB. Han er godt klar over, at han er en blandt mange dygtige offensive spillere i klubben. Derfor er der også blevet arbejdet hårdt i sommerpausen.

- Jeg har arbejdet ekstra her i sommerpausen. AaB er et af de store hold her i Danmark, så jeg følte, at jeg måtte arbejde lidt ekstra for at stå 100 procent skarpt til opstarten. Jeg trænede en del for mig selv, og det har betydet, at jeg er 100 procent fit og i god form, siger Allan Sousa.

Hader at tabe

Den teknisk elegante brasser har i glimt vist sin farlighed i træningskampene. Står det til ham, så er prioriteringslisten ret klar, og den indeholder ikke mål som den vigtigste ingrediens.

- Først og fremmest skal man se mig som en hårdtarbejdende spiller, der arbejder i holdets tjeneste. Jeg kommer til at give alt for klubben og holdet, og det skal jeg gøre hver gang. Så må vi se, hvor mange mål jeg kan være med til at score eller lægge op til. Hvis jeg arbejder hårdt, så skal det andet nok komme, og det vigtigste vil altid være tre point for mig. Jeg hader at tabe, siger Allan Sousa, der hurtigt har skabt sig flere venner i AaB-truppen.

Da AaB-truppen var i Polen, havde man en team building-konkurrence, og her skulle de dårligst placerede spillere lade sig klippe. Det gjorde Anders Nosche og Anosike Ementa, men de efterfølgende spillere valgte at betale sig fra en klipning med en trimmer. Det betød, at næste mand i rækken var Allan Sousa. Han var iskold og tog gerne klipningen, hvilket efterlader ham med meget kort hår. Derfor skal man heller ikke forvente pang-farver i garnet hos Sousa lige med det samme, men det skal nok komme.

- Selvfølgelig kommer jeg til at skifte hårfarve. Jeg har talt med nogle af de andre gutter om, at jeg skal farve mit hår rødt og hvidt. Nu må vi hellere komme i gang med sæsonen, og hvis det går godt, så skal jeg nok farve håret i AaB's farver, siger Allan Sousa, der nok ikke farver sit hår med tanke på AaB's præstation i Viborg.