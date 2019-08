Favoritparaden blev dæmpet på Racing Arena Aalborg

TRAVSPORT: Der var lagt op til favoritparade med Flemming Jensen i hovedrollen mandag aften på Racing Arena Aalborg.

Flere kuske ville det dog anderledes, og outsidere satte kolorit på aftenens løb.

Første overraskelse var da Knud Mønster kunne styre Kent Friborg-trænede Crepe Suzette til karrierens første sejr i 47. start.

Knud Mønster fik en god start på løbet, og kunne tidligt placere Crepe Suzette i føringen, og det havde den 5-årige hoppe aldrig prøvet før. Det gav helt anderledes kampgejst og konkurrenterne blev afvist i relativt sikker stil i vindertiden 1.16,6/2140mv.

Senere på aftenen slog endnu en Skive-træner til med en solid overraskelse, da Bent Svendsen kunne sende upåagtede Livi Option først over stregen.

Efter et roligt løb i inderbanen fik Bent Svendsen listet Livi Option ud til angreb ind på opløbet, og så kunne amatørtræner Kaj Jensen se sin hest gå frem til sejr.

- Han havde jo lidt problemer i svingene, så jeg måtte have tungen lige i munden. Men ind på opløbet så havde de førende jo kørt færdigt, og han havde egentlig kræfter sparet. Skal jeg give træneren et godt råd, så skal han tage hesten med til Århus i næste start, hvor de løber den modsatte vej rundt - det er jeg sikker er lige noget for den, lød det fra Bent Svendsen efter sejren.

Aftenen blev afsluttet med endnu en solid overraskelse, da amatørkuske Kaj Verner Kristensen kunne sejre med sin egen Ambro Hall. Trods ikke en eneste top tre placering så langt i 2019 tog den tidligere træner chancen og kørte friskt derud ad i spidsen. Den taktik holdt hele vejen til mål, og parret var småt overlegne.

Vi har prøvet alverdens ting uden held, men når det lykkes er det fantastisk, lød det tilfreds fra Kaj Verner Kristensen.