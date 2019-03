FC København indhentede og slap fra Hobro i Parken

FODBOLD: Søndag var der vildt drama, da alle superligahold spillede samtidigt. Her stod Hobro mod FC København i Parken - og i løvens hule tabte nordjyderne 1-3.

Med et nederlag til Vejle slipper Hobro dog for sidstepladsen og ender på en 13. plads.

Længe så det dog ellers ud til, at nordjyderne kunne få point i København.

Hobro lagde bedst ud mod topholdet. Edgar Babayan skabte flere gange ravage, og det gav pote efter fire minutter. Dansk-armeneren fangede et indkast og sneg sig alene gennem forsvarskæden for derefter at udplacere Jesse Joronen i mål.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kort efter truede FC København efter et hjørnespark. Men Jesper Rask slog langskuddet over overliggeren.

Det var dog ikke længe, at Hobro holdt føringen. Efter et minut udnyttede Robert Skov - som så mange gange før - et frispark. Fra distancen lagde han bolden sikkert ind bag Jesper Rask i mål efter 10 minutter.

Efter en halv times spil lignede det et føringsmål af Dame N'Doye. Men FCK-angriberen blev dømt offside.

Til gengæld stod N'Doye igen klar igen 10 minutter inde i anden halvleg. Her snød FC København hele Hobro-forsvaret, da Pierre Bengtsson finder angriberen i det lille felt, og både målmand som forsvarere kom til kort.

Efter 63 minutter blev Babayan igen farlig. Men indlægget fra venstre sides baglinje lå bag Pål Kirkevold. Herefter kom der mere liv i Hobros angreb.

FC København slukkede dog håbet, da Jesper Rask og Mikkel MP tog fejl af hinanden. Sidstnævnte kastede sig ned i en aflevering, som målmanden så ud til at have styr på. Derefter kunne Jonas Wind sparke i et tomt mål.

Mod slutningen havde FCK flere store chancer, men det blev ved 3-1 i Parken.

Nedrykningspuljerne trækkes søndag aften.