FC København slider sig til sejr i tæt affære i Aalborg

Svenske Viktor Claesson blev den helt store helt for FC København med to scoringer, da holdet søndag vandt 3-1 over AaB på Aalborg Portland Park i Superligaen.

FCK fik dermed med nød og næppe vasket skuffelsen af sig efter nederlaget til AC Horsens i Superligaens sæsonpremiere.

Udeholdets spil var ellers ikke særligt prangende, og derfor kan AaB nemt tillade sig at være ærgerlig over resultatet.

Trods det haltende spil kan FCK fejre sæsonens første sejr, mens AaB omvendt har tabt de første to kampe i sæsonen.

En voldsom hovedskade til FCK-målmand Kamil Grabara, der var tvunget til at forlade banen, fyldte det meste i starten.

Efterfølgende kom AaB klart bedst fra start og sad generelt på størstedelen af spillet i første halvleg.

Hjemmeholdet forsøgte især at kreere chancer via indlæg, men trods flere fine momenter blev det aldrig for alvor farligt.

Udeholdets spillere havde omvendt svært ved at finde hinanden, men kort inden pausefløjtet lykkedes det alligevel FCK at komme foran, da Viktor Claesson scorede på en returbold tæt på mål.

Efter pausen fulgte FCK op på de gode takter, og med 20 minutter igen brød der for alvor jubel ud hos de medrejsende FCK-fans, da Viktor Claesson blev dobbelt-målscorer.

Trods den kolde spand vand i hovedet fortsatte AaB med at presse på og fik reduceret 10 minutter efter. Brasilianske Allan Sousa stod for scoringen i sin hjemmebanedebut.

AaB kæmpede til sidst bravt for en udligning, men i stedet slukkede FCK-midtbanespiller Isak Johannesson AaB-spillernes håb, da han scorede til slutresultatet 3-1 i tillægstiden.

