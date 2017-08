FC Midtjylland skal til Cypern

FODBOLD: Fodboldklubben FC Midtjylland skal møde cypriotiske Apollon Limassol i playoffrunden om at komme med i Europa Leagues gruppespil.

Det står klart efter fredagens lodtrækning i Nyon i Schweiz.

FCM kom torsdag på et hængende hår videre til playoffrunden, da holdet på et mål i sidste minut vandt 2-1 hjemme over Arka Gdynia fra Polen.

FCM gik videre med samlet 4-4, fordi holdet havde scoret flest mål på udebane.

Den første kamp på Cypern bliver spillet torsdag 17. august, mens returkampen i Danmark spilles en uge senere.

FCM var seedet i lodtrækningen, og holdet var derfor på forhånd sikker på at møde et useedet hold.

De øvrige mulige modstandere var Vitorul (Rumænien), FH Hafnarfjördur (Island), Hajduk Split (Kroatien) og Panathinaikos (Grækenland).

Det er fjerde sæson i træk, at FCM er med i playoffrunden i Europa League.

Sidste år tabte klubben samlet 0-3 til tyrkiske Osmanlispor

For to sæsoner siden nåede FCM frem til Europa League-gruppespillet, hvor klubben sikrede en andenplads og avancement til 16.-delsfinalerne.

Her tabte den jyske klub samlet 3-6 til engelske Manchester United.

/ritzau/