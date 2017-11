FC Nordsjælland-træner jagter revanche mod Hobro

FC Nordsjælland spillede 22. oktober en skidt kamp, da det blev 0-4 ude mod Hobro i Alka Superligaen.

Onsdag aften får fodboldklubben fra Farum mulighed for revanche, når Hobro igen er vært, denne gang i fjerde runde af pokalturneringen.

- Pokalfodbold er bare for fedt, og her i klubben er en stor del af historien bygget på pokalen. Alle husker, hvordan det er at stå i en pokalfinale i Parken, og det vil man altid gerne prøve igen. Vi går efter det i Hobro.

- Det var en svær lodtrækning for os. Hobro har et hold, der er godt sat sammen, og vi har næsten lige spillet sæsonens dårligste kamp mod dem.

- Men nu er det en ny kamp, og en helt anden turnering, så det kan ikke sammenlignes, og vi tager til Hobro for at komme videre, siger cheftræner Kasper Hjulmand til FC Nordsjællands hjemmeside.

Kampen gælder en plads i kvartfinalerne i pokalturneringen, som FC Nordsjælland vandt i 2010 og 2011

Foreløbig har FC Midtjylland, Randers FC og FC Fredericia kvalificeret sig til kvartfinalerne.

Kampen mellem Hobro og FC Nordsjælland begynder klokken 18.

/ritzau/