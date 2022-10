FC Thy afværgede nyt nordjysk nederlag mod bundhold

FODBOLD:I sidste uge fik bundholdet Kolding IF deres første sejr i denne sæson af Gjensidige Kvindeligaen, da de vandt over selveste Fortuna Hjørring. Dermed var der en redningskrans til det nedrykningstruede mandskab.

Der var altså ild i øjnene på gæsterne, da FC Thy Thisted Q lagde græstæppe til endnu et møde mellem koldingenserne og et nordjysk mandskab. Her måtte Kolding IF dog nøjes med et enkelt point trods en føring, da thyboerne kom tilbage i opgøret og udlignede til slutresultatet 1-1.

FC Thy Thisted Q - Kolding IF 1-1 (0-1) Mål: 0-1 Solveig Enemark Andersen (42. minut), 1-1 Matilde Kjeldgaard (75. minut, straffespark) Startopstilling, FC Thy (4-1-4-1): Maja Bay Østergaard - Line Kristensen, Matilde Kjeldgaard, Signe Damsgaard, Cecilie Bro - Camilla Nielsen - Malene Yde, Malene Sørensen, Vibeke Andersen, Lise Dissing - Rikke Dybdahl

Kampbilledet gav i høj grad indtryk af et tålmodigt hjemmehold i Thisted. Keeper Maja Bay Østergaard var således en stor del af opspillet og fordelte masser af bolde uden at lade sig presse. Derfra forsøgte nordjyderne uden problemer at bygge roligt op, mens Kolding lagde et højere og højere pres.

Lige inden pausen gik det dog galt. Line Kristensen på højre back fik ikke kommunikeret med Maja Bay Østergaard, og dermed gik de begge ind i den samme, dybe bold. Sammenstødet betød, at Solveig Enemark Andersen let kunne bringe udeholdet foran.

Efter pausen var det ligeledes gæsterne, som dominerede opgøret. Det vendte dog, da hjemmeholdet fik den største af chancer med et kvarter tilbage. Der blev nemlig fløjtet for arm på bolden i koldingensernes felt, og dermed tog anfører Matilde Kjeldgaard bolden under armen for at tage straffesparket. Det klarede hun nemt med en velplaceret, blød bold i venstre side.

Herfra var det thyboerne, som pressede mest på for de tre point på Lerpytter. Allerstørst var chancen for at komme foran, da Rikke Dybdahl kom igennem med en friløber med fem minutter tilbage. Kolding-keeperen Sofie Grøn kom dog ud i den formstærke Thisted-angriber og afværgede muligheden.

Med det ene point er FC Thy Thisted Q nu på samme antal point, som Brøndby i Gjensidige Kvindeligaen og kan potentielt lægge afstand til Fortuna Hjørring. Senere søndag møder netop Fortuna Hjørring og Brøndby dog hinanden.