FC Thy delte i sandt målorgie

FODBOLD: FC Thy - Thisted Q fik lørdag sæsonens første point på tavlen i en sand målfest mod BSF, hvor der alene i de første 20 minutter blev scoret fire gange. Kampen endte 3-3, efter begge mandskaber fik bedre styr på defensiven i anden halvleg.

- Når man kigger på chancefordelingen, havde vi nok fortjent de tre point, for udover de tre mål, så har BSF kun to skud fra 30 meter, mens vi brænder et par friløbere. men når vi så samtidig laver fejl i defensiven, så er det ene point nok rimeligt nok, siger træner Torben Overgaard.

- Vi fik lagt dem under et godt pres i anden halvleg, og det var godt kommet tilbage, efter vi havde været bagud, siger han.

Sæsonen blev indledt med et nederlag på udebane mod Kolding Q, der letrere overraskende topper tabellen efter to spillerunder med maksiminpoint.