FC Thy dropper succestræner: - Jeg ville gerne have fortsat

FODBOLD:FC Thy-Thisted Q kunne søndag have spillet sig op på andenpladsen i Gjensidige Kvindeligaen, men den mission mislykkedes, da det på udebane blev til et 2-5-nederlag til Brøndby.

Dermed fik sjællænderne revancheret sig, efter at FC Thy-Thisted Q i sidste weekend vandt de to holds første indbyrdes møde med 3-1 i Thisted.

Brøndby IF - FC Thy-Thisted Q 5-2 (3-1) Mål: 1-0 Cecilie Buchberg (4. minut), 2-0 Malou Marcetto Rylov (28. minut), 2-1 Malene Sørensen (30. minut), 3-1 Nanna Christiansen (41. minut), 4-1 Caroline Pleidrup (46. minut), 4-2 Malene Yde Hedegaard (89. minut), 5-2 Nanna Christiansen (90. minut) Tilskuere: 183 VIS MERE

- Vi skal ramme vores topniveau for at slå Brøndby, og det kan man ikke sige, at vi gjorde. Især i de første 10-12 minutter virkede det til, at vi stadig sad ude i bussen, og det er vi selvfølgelig trætte af, siger FC Thy-Thisted Q-træner Allan Drost.

Resultatet ændrer dog ikke på, at FC Thy-Thisted Q efter lidt mere end halvdelen af grundspillet stadig er på tredjepladsen med to point ned til Brøndby.

- Når vi kan være nummer tre efter 8 runder, skal det selvfølgelig være vores mål også at være det efter 14 runder. Det kræver dog, at vi hæver niveauet betragteligt i forhold til i dag, men det agter vi også at gøre allerede på lørdag mod Køge, siger Allan Drost.

I foråret strøg FC Thy-Thisted Q også til tops i pokalturneringen, men succesen til trods er Allan Drost i gang med sine sidste måneder i spidsen for holdet. Lørdag blev det meldt ud, at han stopper ved årsskiftet.

- Det er med blandede følelser. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg har haft en rigtig fin tid her. Jeg ville gerne have fortsat, og vi har forsøgt at snakke os til rette i en måneds tid, men det lykkedes ikke.

- Jeg har ikke lyst til at gå i detaljer med, hvorfor vi ikke er blevet enige, men det er et fælles ansvar. Nu har klubben så valgt noget andet, og det ærgrer jeg mig over, for jeg havde gerne arbejdet videre, siger Allan Drost.

FC Thy-Thisted Q præsenterer en ny cheftræner efter næste lørdags hjemmekamp mod HB Køge.