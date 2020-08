FC Thy er fortsat ubesejrede i Kvindeligaen

FODBOLD:Der er hentet fuldt udbytte pointmæssigt efter de to første kampe i Gjensidige Kvindeligaen for FC Thy-Thisted Q. Lørdag slog de nemlig Kolding Q med 1-0 efter et vindermål i overtiden.

Det var Beate Marcussen, som fik sidste berøring på målet og dermed sikrede thyboerne sejren. Fire minutter inde i ovetiden blev hun spillet fri på en omstilling og lobbede bolden over gæsternes målmand.

Med seks point efter to kampe ligger FC Thy-Thisted Q på en andenplads i Kvindeligaen. De ligger dermed med samme antal point som pokalmestrene fra FC Nordsjælland og ligatopholdet fra Brøndby.