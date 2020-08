FC Thy holder fast i førstepladsen trods sæsonens første pointtab

FODBOLD:FC Thy - Thisted Q er nået langt siden de for to år siden for første gang rykkede op i landets bedste række.

Lørdag indkasserede holdet godt nok mål imod sig for første gang i sæsonen, men takket være en bedre målscore holder mandskabet stadig fast i førstepladsen i Gjensidige Kvindeligaen.

- Vi havde solgt den for at point på forhånd, og det gør vi også her bagefter, siger træner Torben Overgaard.

- Det var en meget lige kamp med masser af chancer, og vi snakkede om, at den egentlig sagtens kunne være endt 3-3. Vi har nogle friløbere, som vi desværre ikke får omsat, men de har også nogle enormt store muligheder. Blandt andet redder vi på stregen i afslutningen af kampen, siger træneren.

- HB Køge havde bolden meget - især i anden halvleg - men det var vi forberedte på, og det var en del af gameplanen. Og til sidst kunne jeg måske godt se, at vi var lidt trætte efter tre kampe på en uge.

Kampfakta Mål: 1-0 Rikke Dybdahl (4. minut), 1-1 Makenzy Doniak (23. minut). Tilskuere: 365 VIS MERE

Holdets mål blev sat ind af topscorer Rikke Dybdahl, der kunne noteres for sin tredje sæsontræffer, da hun opsnappede en lidt for kort tilbagelægning allerede efter fem minutters spil.

- Hun er bare farlig, og det er en fornøjelse at have sådan en spiller på holdet, for sådan et målinstinkt er ikke noget, man kan lære. Det skal man have. Og så havde jeg måske endda gerne set, at hun havde lavet en enkelt mere i dag, siger træneren.

De 10 point efter fire kampe gør, at holdet må være at regne for storfavorit, når det i næste weekend går løs mod nyoprykkerne fra AaB, der har tabt de første fire kampe.

- Man kan i hvert fald for alvor tale om top imod bund, men vi ved også, at hvis der er en kamp, som AaB meget gerne vil vinde i den her sæson, så er det kampen mod os. Og vi tror ikke, at træerne vokser ind i himlen. Vi skal gå til opgave med masser af ydmyghed, som vi plejer. For vi er stadig kun gode, hvis vi arbejder rigtig hårdt, siger han.