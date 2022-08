FC Thy kom tilbage fra aarhusiansk føring

FODBOLD:AGF kom foran i søndagens opgør i Gjensidige Kvindeligaen i Thisted. Men hjemmeholdet tog alle tre point efter en kamp, hvor FC Thy dominerede og pressede på.

Det kunne således have været en markant større sejr end resultatet på 2-1. Thyboerne havde nemlig en lang række chancer gennem opgøret.

FC Thy-Thisted Q - AGF 2-1 (1-1) Mål: 0-1 Mathilde Kruse (24. minut), 1-1 Malene Sørensen (28. minut), 2-1 Camilla Nielsen (47. minut) FC Thy-opstilling (4-4-2): Maja Bay Østergaard - Janni Nystrup, Matilde Kjeldgaard, Rikke Boldrup, Sandfeld - Pernille Pedersen, Camilla Nielsen, Vibeke Andersen, Malene Yde Hedegaard - Malene Sørensen, Rikke Dybdahl AGF-opstilling (4-4-2): Katrine Svane - Mariann Høgh, Sofie Vendelbo, Matilda McNamara, Johanne Guldbæk - Cecilie Winther Johansen, Mathilde Kruse, Sarah Sundahl, Caroline Ahrendtsen Jensen - Sofie Bloch, Benedickte Moss

Aarhusianerne sparkede sig foran halvvejs inde i første halvleg, selvom FC Thy havde siddet på opgøret hidtil. Det var også på en omstilling, at gæsterne hurtigt satte fart og sendte bolden til Mathilde Kruse, som fra kanten af feltet sendte den bag Maja Bay Østergaard i thyboernes mål.

Der skulle dog ikke gå mange minutter, før hjemmeholdet slog tilbage. En bold fra siden af feltet endte i fødderne på Malene Sørensen, som med snilde satte to aarhusianske forsvarsspiller og sendte en blød afslutning mod fjerneste stolpe uden for AGF-keeper Katrine Svanes rækkevidde.

Anden halvleg var knap nok gået i gang, da thyboerne igen slog til.

Efter et frispark fik anfører Mathilde Kjeldgaard hovedet på med retning mod fjerneste stolpe, og her stod holdkammeraten Camilla Nielsen klar. Hun kunne således uden de store problemer sende et blødt hovedstød ind til en hjemmeholdsføring.

Den føring holdt hele vejen hjem, og dermed hentede FC Thy sæsonens anden sejr i tre kampe.